Memur-Sen Bakü'deki toplantıya katıldı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası'ndan (Memur-Sen) bir heyet, Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği’nin 2022 yılı istişare toplantısına katıldı.
Toplantı, 27-29 Haziran tarihleri arasında, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yapılıyor.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Memur-Sen’i temsilen bu toplantıya, Genel Başkan Akın Manga, Yağmur Çelik ve Sultan Durusular katıldı.
Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, toplantının tebliğ konuşmasında, ileriki dönemde, KKTC Devletinin tanınması yönünde, üye devletlerce girişim ve destek talebinde bulundu.
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