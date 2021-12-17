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Memur-Sen Başkanı Manga, Hür-İş Genel Kuruluna Katılmadıklarını Açıkladı

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Memur-Sen Başkanı Manga, Hür-İş Genel Kuruluna Katılmadıklarını Açıkladı
Memur-Sen Başkanı Manga, Hür-İş Genel Kuruluna Katılmadıklarını Açıkladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, Hür İşçi Sendikları Federasyonu’nun (Hür-İş) dün yapılan genel kurul toplantısına katılmadıklarını, konu hakkında yanıltıcı bilgiler yayınlandığını belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, dün yapılan 8’inci Hür-İş genel kuruluna ve 7’nci Hür İş genel  kuruluna katılmadıklarını, Hür-İş tarafından yapılan açıklamanın yanıltıcı olduğunu kaydetti.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, “Konu, Genel Kurul’un Sendikalar Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle, bir süreden beri Hür-İş’le ilişkilerimizi, Yönetim Kurulu’muz kararıyla dondurduk. Aidat ödemesini de durdurmuş durumdayız. Gerekli  mercilere, gerekli itirazımızı, en kısa sürede yapacağımızı belirtmekte yarar  görüyoruz. Hür-İş’le ilgili nihai kararımızı da, ilk Olağan Genel Kurulumuzda alacağımızı belirtiriz” dedi.

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