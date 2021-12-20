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Memur-Sen: Devletten ve egemenlikten asla vazgeçmeyeceğiz

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Akın Manga, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, devletten ve egemenlikten asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı. 
Memur-Sen: Devletten ve egemenlikten asla vazgeçmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Akın Manga, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, devletten ve egemenlikten asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı. 


Manga mesajında 21 Aralık 1963’ün, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi eşit  ortağı egemen Kıbrıs Türk Halkı’na karşı, Rum- Yunan tarafının “Akritas Soykırım  Plan”nı uygulamaya koyduğu tarih olduğunu kaydetti.
“21 Aralık 1963 Rum Kanlı Noel saldırılarıyla, Kıbrıs Türk halkı 103 yerleşim yerini terk ederek, göçmen hayatı sürmek zorunda bırakılmıştır” diyen Manga, şöyle devam etti:


“Rum Lider Makarios, 30 Kasım 1963’te Devlet’in işlerliğini engelliyor, kaldırılmalıdır gerekçesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın, 199 maddesinin 13’ünün kaldırılması önerisini, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, merhum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e sunar. Türklere tanınan tüm hak ve imtiyazları ortadan kaldırmayı amaçlayan 13 maddelik Rum önerileri, Kıbrıs Türk Liderliği ve Anavatan’ımız garantör Türkiye tarafından reddedilir. Bunun üzerine Rum-Yunan tarafı, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını amaçlayan Aritas soykırım planını 21 Aralık 1963’te uygulamaya koyar.


TMT ve Mücahitlerimizin 11 yıl süren şanlı direnişiyle, Rum-Yunan tarafı hedeflerine ulaşamaz. Bu süreçte Ayvasıl (Türkeli) katliamı yapılır. Larnaka Türk’lerine saldırılır. Kumsal baskınında Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğu banyoda katledilir. Birçok sivil silahsız Türk katledilir. Küçük Kaymaklı’ya yapılan Rum saldırılarına 25 Aralık’a kadar direnilir. Sonrasında Hamitköy’e çekilinir. Bin civarı Sivil Türk esir alınarak Cikko Manastırı’na götürülür. Limasol ve Baf’a yapılan Rum saldırılarında da onlarca şehit edilir. 1974 Mutlu Barış Harekatı ile, Rum-Yunan Enosis hayali tarihe gömülür. 15 Kasım 1983’te kendi geleceğini belirleme hakkını kullanarak Kıbrıs Türk Halkı KKTC Devleti’ni kurar”


38 yıldır KKTC çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak yaşandığını da ifade eden Manga mesajını “Geçmişi unutmayacağız. Devlet’imizden ve egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Varoluş mücadelemizde canlarını feda eden şehitlerimizi  rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadeleriyle tamamladı.

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