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Memur-Sen: Emniyet ve yargının gereğini yapacağı inancındayız

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Memur-Sen, El-Sen'in eylemleri ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı...
Memur-Sen: Emniyet ve yargının gereğini yapacağı inancındayız

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kamu ihale değişiklik yasası gerekçesiyle, El-Sen’in eylemlerini askıya aldığı noktada, Paydaş tarafların, ortak akıl ve sağduyuyla çözüm üretmesini istiyoruz.

Çalışanların haklarının korunup geliştirilmesi amacıyla, grev elbette bir Sendikal haktır. Ancak bu hakkın, en pahalı elektrik ücretini ödeyerek elektrik hizmeti alan halkın ve devlet kurumlarının cezalandırılması yönünde kullanılması, asla kabul edilemez.

Siyasi beklentilere hizmeti ön plana çıkaran, KKTC Devletinde kasti girişimlerle, Elektrikte kaos yaratmaya çalışanlar, halk desteğinden yoksun kalmaya ve başarısız olmaya mahkumdurlar. Yasa dışı eylem yapanlar hakkında, emniyet ve yargının gereğini yapacağı inancındayız.

Göç Kimlik ve Hak çalışmaları merkezi (CMIRS) tarafından yapılan son araştırma sonuçları, tüm kesimlerce iyice tahlil edilmeli, her kesim gerekli dersi çıkarmalıdır. En güven duyulan kurumlar Polis, Yargı ve Finans kurumları olurken, Medya, Hükümet ve Sendikalar ile Ombudsman, niye en güvenilmez kurumlar olmuşlardır?

Güvenilmez kurumların yaşadığı yozlaşma bir sonuçtur. Önemli olan bu yozlaşmanın nedenlerinin tespiti ve güven arttırıcı çalışmaların yapılarak güvenin yeniden tesisidir.

KKTC Devleti’nin egemen siyasi eşitlik ve Uluslararası eşit siyasi statü mücadelesi verdiği bu dönemde, kaosa ve Devletimizin itibarsızlaştırılması girişimlerine, halkımızın asla prim vermeyeceğinin bilinmesinde yarar görüyoruz.

Elektrik gibi stratejik bir ihtiyacın, kesintisiz arzı KKTC Halkı ve Devletimiz için vazgeçilmez bir Beka sorunu olduğunun, herkesçe bilinmesinde yarar görüyoruz.

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