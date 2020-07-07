Memur-Sen: Enflasyon oranının Türkiye’den düşük çıkmasını kuşkuyla karşılıyoruz

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), KKTC’de TL kullanılmasına ve birçok ihtiyacın Türkiye’den ithal edilmesine rağmen, İstatistik Kurumu’nca açıklanan enflasyon oranının Türkiye’den düşük çıkmasını kuşkuyla karşıladıklarını kaydetti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon hesaplamasında temel gıda ile elektrik, akaryakıt, tüp gaz ve su gibi ihtiyaçların ağırlıklı olarak yer almasının halkın en büyük ve haklı beklentisi olduğunu belirtti.

İstatistik Kurumu’nun Haziran 2020 enflasyon oranını yüzde 1.10 olarak açıklandığını, buna göre 1 Ocak -30 Haziran dönemi toplam enflasyon oranının yüzde 4.44 olduğunu ifade eden Manga, “Atama yoluyla oluşturulan İstatistik Kurumunun bağımsızlığı tereddütle değerlendirilmektedir. Para birimimiz Türk Lirası olması ve yaş sebze ile meyve ve diğer gıda ihtiyaçlarımızın çoğunluğu Türkiye’den ithal edilmektedir. Hal böyle olunca KKTC Devletine uygulanan aşırı fiyatlara rağmen enflasyon oranının Türkiye’den düşük çıkartılmasına haklı olarak kuşkuyla bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeterince fiyat denetimini yapamayan fahiş fiyatları önleyemeyenlere temel gıda, elektrik, tüp gaz, akaryakıt ve su gibi zorunlu ihtiyaçlardaki KDV oranlarını asgariye indirmeleri önerisinde bulunan Manga, şöyle devam etti:

“Yeni normale dönüş sürecinde geçtiğimiz bu günlerde, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açık ve nettir. Ekonomik çarkların dönebilmesi, esnafın ayakta durabilmesi, çalışan ve emeklilerin alım gücünün arttırılmasına bağlıdır. Ancak bu şekilde biz bize yeteriz.”

Memur-Sen Başkanı Manga, çalışan ve emeklilerin Temmuz maaşlarına 6 aylık yüzde 4.44 HP ödeneği ile birlikte belli oranda refah payı artışı yapılması taleplerini de ifade etti.