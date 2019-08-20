Memur-Sen eyleme gitti, Ankara'da memurlar iş bıraktı

Hükümetten yeni zam teklifi gelmemesi sonrası Memur-Sen'in eylem kararı almasının ardından Ankara'da görev yapan memurlar saat 15:00 itibariyle iş bıraktı. İş bırakan memurlar saat 17.00'de Çalışma Bakanlığı önüne boş cüzdan bıraktı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet kanadından gelen düşük zam teklifi Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Rakamın güncellenmesini ve 2020-2021 yılları için toplamda yüzde 20'lik zam isteyen Memur-Sen, bugün bir dizi eylem yaptı. Ankara'da Memur Sen'e bağlı memurlar iş bıraktı. Ayrıca iş bırakan memurlar saat 17.00'de Çalışma Bakanlığı önüne boş cüzdan bıraktı. Çalışma Bakanlığı önünde yapılan eylem sırasında açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sürecin bitmesine 6 saat var gelin çözelim diyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ben müzakere için varım

Kamu İşvereninin 16 ve 18 Ağustos’ta ifade ettiği zam oranları; maaş ve ücret zammı beklentimizi karşılayacak bir çıta ortaya koyamadı diyerek sözlerine başlayan Ali Yalçın, "Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki; Kamu İşveren Heyeti ne müzakerelerin sürmesini sağlayacak tavrı ne de müzakere edilebilecek türden bir zam oranını ortaya koyamamıştır. Israrla müzakere diyoruz. Bu ülkenin yeterince sorunu var. Biz yeni bir sorun eklenmesin diyoruz. Eğer siz de müzakere istiyorsanız gelin süreyi uzatın bizleri sahaya çağırmayın. Ben de yetki diyorsanız gelin bu sorunu çözelim. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, biz bu ülkeye borçluyuz ama kamu işvereninden de alacaklıyız. Emeğimizin hakkını istiyoruz. Ülkemizin çevresinde emperyal planlara sahip katiller, vampirler var. Eğer bu ülkede bir sıkıntı varsa bizim maaşımızdan feragat etmemizle düzelecekse, alın bir maaşımızı düzeliyorsa düzeltelim. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak ben müzakere için varım, ben masada sorunları çözmek için varım. Sürecin bitmesine 6 saat var gelin çözelim diyoruz." dedi

Konu ile ilgili Memur-Sen sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi;

• Başkanlar Kurulu

• Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

• Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı olmak üzere 3 yetki organı İle 8 saat süren istişareden çıkan sonuçlardan ilkini uyguluyoruz.

15.00'da Ankara'da iş bırakıyoruz.

17.00'da Çalışma Bakanlığı önüne Cüzdan Bırakıyoruz.

•Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı olmak üzere 3 yetki organı ile 8 saat süren istişareden çıkan ikinci kararımız.

•2020/2021 için masadan toplamda ‘20 Puan’ gelmedikçe imza atılmayacak.

Memur-Sen'in zam teklifi

Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep etmişti.

Son olarak Ali Yalçın, devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 ve 2021 için toplamda yüzde 20'lik bir zam teklifinin hükümet kanadından gelmediği sürece imza atılmayacağının altını çizdi.