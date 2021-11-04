  • BIST 1.567,870
  • Altın 553,74
  • Dolar 9,6967
  • Euro 11,2071
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Memur-Sen, genel greve destek vermeyecek

» »
Memur-Sen, kamuda örgütlü sendika olarak, yarın KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’in ortaklaşa yapacağı genel grev ve eyleme destek vermeyeceğini açıkladı.
Memur-Sen, genel greve destek vermeyecek

Memur-Sen, kamuda örgütlü sendika olarak, yarın KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’in ortaklaşa yapacağı genel grev ve eyleme destek vermeyeceğini açıkladı.


Memur-Sen Başkanı Akın Manga, Hür-iş üyesi, paydaş bir sendika olmalarına rağmen, kamuda örgütlü hiçbir sendika ile istişare edilmediğini belirterek, “Yeni bir seçim hükümetinin oluşmakta olduğu bu süreçte ‘biz yaptık oldu’ mantığı kabul edilemez. Seçim hükümetinin program ve icraatlarını gözlemledikten sonra sendikamız net tavrını belirleyecektir” dedi.


Manga, yok hükmünde çalışmayan bir meclis varken, olmayan bir hükümete karşı yapılacak bir grevin siyasi şov olarak amaçlandığına inandıklarını ifade ederek, böylesi bir süreçte, bu eyleme destek vermelerinin söz konusu olamayacağını kaydetti.


Manga, halkı, böylesi bir eyleme destek vermemeye çağırdı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19’dan bir ölüm daha04 Kasım 2021 Perşembe 11:10
  • Erhürman: 3-4 yıl içerisinde tam gün eğitime geçeceğiz!04 Kasım 2021 Perşembe 10:54
  • Büyükkonuk Belediyesi'nden Ayfodi Dağı için eylem çağrısı04 Kasım 2021 Perşembe 10:45
  • Enflasyon makası zam baskısını getiriyor04 Kasım 2021 Perşembe 10:31
  • Esentepe ve Kilitkaya'da elektrik kesintisi!04 Kasım 2021 Perşembe 10:09
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?04 Kasım 2021 Perşembe 09:35
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (4 Kasım 2021)04 Kasım 2021 Perşembe 09:26
  • UBP'li Hasipoğlu'ndan seçim ve karma oy açıklaması03 Kasım 2021 Çarşamba 21:05
  • Cumaya kadar kurulacak! Karma oy kalkacak! Seçim 9 Ocak'ta...03 Kasım 2021 Çarşamba 20:47
  • Sucuoğlu açıkladı "KARMA OY" kalkıyor03 Kasım 2021 Çarşamba 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti