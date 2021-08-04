  • BIST 1.420,500
  • Altın 491,71
  • Dolar 8,4400
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Memur-Sen genel merkezinde yarın sabah ücretsiz PCR testi yapılacak

» »
Sendika Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan açıklamada, “Yarın, 09.00-11.00 saatleri arasında Şht. Necdet Altınok Sokak No:6 Yenişehir Lefkoşa adresinde bulunan Memur-Sen Genel Merkezi’nde ücretsiz PCR testi yapılacaktır” denildi.
Memur-Sen genel merkezinde yarın sabah ücretsiz PCR testi yapılacak

Memur-Sen, yarın sabah sendikanın Lefkoşa genel merkezinde ücretsiz PCR testi yapılacağını duyurdu. 


Sendika Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan açıklamada, “Yarın, 09.00-11.00 saatleri arasında Şht. Necdet Altınok Sokak No:6 Yenişehir Lefkoşa adresinde bulunan Memur-Sen Genel Merkezi’nde ücretsiz PCR testi yapılacaktır” denildi.


Açıklamada ayrıca, aşı yaptırmamış olan vatandaşlara aşılarını yaptırarak, toplumsal korunmaya ve salgın ile mücadeleye katkı koyma çağrısında da bulunuldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yatağa sigara düşürdüler, yangın evi sardı04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:05
  • Yeşiltepe'de elektrik direğinden çıkan kıvılcım yangına sebebiyet verdi04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:02
  • Mineraliköy'de 10 adet ikinci el araç jantı çalındı04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:53
  • Özyiğit, Arıklı'nın "TPIC SEVGİSİ" yüzünden KIB-TEK 'kaçak petrol ve kara para aklama' ile anılır olmuştur.04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:37
  • Güzelyurt sakini tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:37
  • Mektup Lefkoşa'dan Lefkoşa'ya 8 ayda ulaştı!04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:19
  • Glapsides sahilinde nöbet geçiren genci cankurtaran kurtardı04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:16
  • Fransa’da yeni kimlik kartı öfkesi: Macron Fransa’yı küçük düşürdü04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:15
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:36
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (4 Ağustos 2021)04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti