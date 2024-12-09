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Memur-Sen: Hayat pahalılığı uygulamasının 6 ayda bire yükseltilmesine karşıyız

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Memur-Sen, 2024 yılı içerisinde uygulanan 4 ayda bir hayat pahalılığı uygulamasının, 6 ayda bire yükseltilmesine kesin olarak karşı olduklarını duyurdu.
Memur-Sen: Hayat pahalılığı uygulamasının 6 ayda bire yükseltilmesine karşıyız

Memur-Sen'in açıklaması şöyle:

Memur-Sen olarak, hayat pahalılığı hesaplama yönteminin, çalışanlar ve emekliler lehine     düzenlenmesinden yanayız. Bu nedenle’de çalışan ve emeklilerin alım güçlerini dahada düşürecek yöntemleri kabullenmemiz mümkün değildir.2024 yılı içerisinde uygulanan 4 ayda bir hayat pahalılığı uygulamasının, 6 ayda bire yükseltilmesine kesin olarak karşıyız.

       Bugün KKTC Meclisi 2025 mali yılI merkezi devlet yönetimi bütçe yasa tasarısını görüşmeye başlıyor. Memur Sen olarak 2025 bütçesi’nin yasalaşması sonrasında, Mecliste bekleyen ivedi yasa tasarılarının yasalaştırılmasının ısrarlı takipçisi olacağız. Özellikle Kamu’da geçici ve sözleşmeli memur statülerinde çalışanların , iş güvencesine kavuşturulmalarıyla ilgili yasa tasarıları, Kamu’daki eşitsizlik ve adaletsizliğin giderilmesi için vazgeçilemezdir.

      Öte yandan göç yasası ile istihtam edilenlerin, haksız maaş farklarındaki, makasın ivedilikle giderilmesi,2025 mali yılı bütçesindeki, en büyük beklentimizdir.

     Hayat pahalılığı karşısında, çalışan ve emeklilerin alım güçlerinin korunmasının yegane yolu etkin piyasa denetimidir.

     Bunun yapılmaması halinde, enflasyonun düşmesi de, H.P uygulaması da, kimsenin yararına olmayacaktır.

      Yıllarrdır dile getirilipte uygulanmayan asgari ücreti belirleme kriterlerininde, artık gerçekçi bir şekilde güncellenmesi için, yetkilileri göreve çağırıyoruz.

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