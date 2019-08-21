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Memur-Sen heyeti Ankara’ya gidecek

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga ve beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidecek.
Memur-Sen heyeti Ankara’ya gidecek

Heyet, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanları ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret edecek. 

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerle Türkiye’de bulunan ve sendikanın da üyesi olduğu Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarla olan ilişkilerin geliştirilmesi ve sendika üyelerine Türkiye’de sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim yönünden kazanımlar sağlanması amaçlanıyor.

Heyette Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda da yer alacak. 

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