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Memur-Sen: Hükümet sürdürülebilir mali bir yapı oluşturmak zorunda

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ekonomik örgütlerle toplantı yaparak başlartığı çözüm üretme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Memur-Sen: Hükümet sürdürülebilir mali bir yapı oluşturmak zorunda

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ekonomik örgütlerle toplantı yaparak başlartığı çözüm üretme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 2022 bütçesinin yüzde 24.10 açıkla onaylandığını belirterek, şimdiki seçim hükümeti ve seçim sonrası oluşturulacak hükümetin sürdürülebilir mali bir yapı oluşturmak zorunda olduğunu kaydetti.

KKTC’nin 45 yıldır Türk lirası kullandığını ancak TL üzerinde para politikası belirleme yetkisi olmadığını kaydeden Manga, “Son dönemde, döviz karşısında TL’nin aşırı değer kaybı ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bu değer kaybını TL basarak, bir şekilde telafi edecektir. Kendi sektörlerinin teşvik ve destekleri bu yolla telafi edilecektir. Ancak, ithalatı dövize bağlı olan KKTC’nin böyle bir imkanı yoktur. Memur-Sen olarak bizim önerimiz, TL’nin ekonomimizde yarattığı zararın TC-KKTC ekonomik protokollerine, TL’nin değer kaybı oranında, KKTC bütçesine hibe katkısı konulması yoluyla çözebileceğidir.” ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞILIK

İki buçuk ayda asgari ücretin yüzde 33 oranında değer kaybettiğini kaydeden Manga, bütçe açığını kapatmanın, kamu maliyesini güçlendirmenin tek yolunun kayıt dışılığı kayıt altına almak olduğunu vurguladı.

Manga, altın ve döviz rezervine sahip olmayan, 2022 bütçesinin 3 katı kadar iç ve dış borç sahibi KKTC Devleti’nin, Euro’ya geçişini savunanların olmayacak duaya, siyasetten “amin” dediklerini savundu.

Manga, “Memur-Sen olarak, iktidarı- muhalefeti, tüm ekonomik örgütleri ve paydaş sivil toplum örgütlerini, bu gerekçeleri dikkate alarak, günü değl, geleceğimizi kurtarmak için, ortak akılla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hepimiz aynı geminin yolcuları olduğumuzu asla unutumamalıyız.” dedi.

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