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Memur-Sen: İnsanların yaşamını “zehir etti"

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Memur-Sen, hükümete; “günlük yaşamı kolaylaştırıp, alım gücünü ivedi olarak yükseltici tedbirleri süratle hayata geçirmesi” çağrısında bulundu. 
Memur-Sen: İnsanların yaşamını “zehir etti"

Memur-Sen, hükümete; “günlük yaşamı kolaylaştırıp, alım gücünü ivedi olarak yükseltici tedbirleri süratle hayata geçirmesi” çağrısında bulundu. 


Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yazılı açıklamasında, ülkede “keyfi fiyat artışları” yanında akaryakıt ve temel gıda fiyatlarındaki fahiş artışların, insanların yaşamını “zehir ettiğini” kaydetti. 


Mart ayı itibarıyla elektriğe yapılan tarife artışının vatandaşın sabrını taşırdığını ifade eden Manga, bu gidişatın sonunun “toplumsal kaosa” gittiğini savundu. 


Hükümeti bu konuda uyardıklarını ve sorunlara karşı adil ve mantıklı çözümler üretmeye çağıran Manga, taleplerini şöyle sıraladı:


“Memur-Sen olarak çalışan ve emeklilerin Ocak ayından beri yitirdiği alım gücünün (Ocak-Şubat-Mart) Nisan ayı maaşlarına konsolide edilmesini talep ediyoruz. 4 kişilik bir ailenin asgari aylık elektrik  tüketimi dikkate alınarak, en düşük (98 krş) aylık elektrik diliminin, aylık 350 kw saate yükseltilmesini ısrarla talep ediyoruz.


Piyasadan asgari gıda ve temel ihtiyaçlarını dahi, karşılamaktan aciz hale getirilen çalışanlar, emekliler ve asgari ücretliler isyanlardadır. Günlük yaşamımızı kolaylaştırıp, alım gücümüzü  ivedi olarak yükseltici tedbirler, süratle hayata geçirilmelidir. Aksi halde hükümet, hükmetme yetenek ve güvenini sıfırlayacak, halkımızı topyekün karşısında bulacaktır. Memur-Sen olarak uyarıyor ve sonuç alıcı icraat bekliyoruz.”

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