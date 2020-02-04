  • BIST 120.795
  • Altın 301,664
  • Dolar 5,9720
  • Euro 6,6008
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Memur-Sen, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nda İyileştirmeler İstedi

» »
Memur-Sen, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nda İyileştirmeler İstedi
Memur-Sen, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nda İyileştirmeler İstedi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde bulunan İstatistik Kurumu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda, çalışanların ve emeklilerin yaşam koşullarını kolaylaştıracak düzenleme talep etti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, söz konusu tasarıda düzenleme yapılırsa gerçek enflasyonun tespitinin mümkün olacağını, aksi takdirde varılacak sonucun softa şaşırtmasından öteye gidemeyeceğini savundu.

Manga, 2020 yılına girer girmez “zam fırtınası” ile karşı karşıya kalındığını çalışanlarla emekliye verilen yüzde 4,09 oranındaki hayat pahalılığı artışının sıfırla çarpıldığını iddia etti.

Vatandaşın günlük yaşamını direkt etkileyen, temel gıda ihtiyacını karşıladığı çarşı fiyatları ile İstatistik Kurumu’nca açıklanan oranların birbirini tutmadığını öne süren Manga, “Et, süt, süt ürünleri, meyve-sebze ve tüp gaza gelen zamlar, insanımızı asgari beslenme ihtiyacını bile karşılayamaz hale getirdi.” ifadelerini kullandı.

Emlak vergilerine yapılana artışı da eleştiren Manga, emlak vergilerinden Taşınmaz Mal Komisyonu’na yüzde 15 kaynak aktarıldığını belirterek, buna tepki gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iowa seçimlerinde oy sayımı skandalı04 Şubat 2020 Salı 12:35
  • 4 Şubat Dünya Kanser Günü ...KTTB: "Hala bir birim oluşturulamadı’’04 Şubat 2020 Salı 12:34
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı04 Şubat 2020 Salı 12:33
  • 4 Şubat Dünya Kanser bilinçlenme günü...KHYD Başkanı Kocaismail Basın Toplantısı Düzenledi04 Şubat 2020 Salı 12:26
  • 5. FEMİNİSTİVAL BAŞLIYOR04 Şubat 2020 Salı 12:16
  • Arabacıoğlu Kitabını Akıncı’ya Sundu04 Şubat 2020 Salı 11:58
  • Akıncı, Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul ederek görüştü04 Şubat 2020 Salı 11:57
  • AİHM, 10 Ocak tarihinde yazdığı yazıda vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun dosyanın işleme konduğu bilgisini verdi04 Şubat 2020 Salı 11:24
  • Sağlık Bakanı Pilli: “Limanlarda ‘termal’ kamera yok, personelimiz var”04 Şubat 2020 Salı 11:05
  • Dr. Burhan nalbantoğlu 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılıyor04 Şubat 2020 Salı 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti