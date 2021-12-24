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Memur-Sen: İşveren de kar marjını düşürsün

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Memur-Sen, asgari ücrete itiraz eden işverenin de kar marjını düşürerek elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.
Memur-Sen: İşveren de kar marjını düşürsün

Memur-Sen, asgari ücrete itiraz eden işverenin de kar marjını düşürerek elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.
Memur-Sen Başkanı Akın Manga asgari ücret konusunda yaptığı yazılı açıklamada,  işveren sendikalarının asgari ücreti yargıya götürdüğüne işaret ederek, “Dövizdeki artışa bağlı, temel tüketim ve gıdadaki fiyat artışları şuursuzca sürüyor. İnsanımızın alım gücü sürüyor, geçim daha da zorlaşıyor. Bu şartlar altında, yeni asgari ücret uygulanmaya başlansa da, 2-3 ay içerisinde belli ki alım gücünü, büyük oranda yitirecektir.” öngörüsünde bulundu.


Denetimden sorumlu Ticaret Dairesi ve Ekonomi ve Enerji  Bakanlığının  yeterli kadrolara sahip olmadığı için  piyasa denetimi yapamadığını ileri süren Manga, “Keyfi  fiyat  artışları pervasızca  sürüyor. Memur-Sen olarak önerimiz, görevden alınıp müşavir konumundakilerin tümünün göreve çağırılması ve denetim hizmetlerinde görevlendirilmeleridir.” dedi.

Hükümetin yeni asgari ücreti belirlerken, işverene prim desteklerini Şubat 2023’e  kadar uzattığını hatırlatan Manga, “Yeni asgari ücrete itiraz eden işverenler de, ellerini taşın altına koymalıdırlar. Onlar da kar marjlarından birazcık fedakarlık yapmalıdırlar. Böylece makul ortak bir noktada buluşulacağı inancındayız. Unutulmasın ki; insanımızın alım gücü arttırılırsa tüketim artacaktır. Tüketim artarsa, ekonominin çarkları dönebilecektir. İşçisiz işveren olamayacağı gibi, işverensiz işçi de olamaz” ifadelerini kullandı.

 Manga şöyle devam etti: “Kıbrıs Türk Halkı’nın ekonomik kurtuluşu, istihdam yaratacak, üretim ve ihracata dayalı yatırımlara bağlıdır. Kayıt dışılığı kayıt altına almak, hükümet edenlerin ana hedefi olmalıdır.”

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