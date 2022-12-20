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Memur-Sen Kanlı Noel’in 59. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Memur-Sen Kanlı Noel’in 59. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Memur-Sen Kanlı Noel’in 59. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Memur-Sen, “Egemen varlığımızdan, özgürlüğümüzden, vatan toprağımızdan, ay yıldızlı bayrağımızdan asla vazgeçmedik” dedi.

Memur-Sen, 21 Aralık Kanlı Noel’in 59’uncu yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu günün, 1960 Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin silah zoruyla işgal edilip, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmek hedefiyle Kıbrıs Türk halkına karşı Akritas Soykırım Planı’nın uygulanmaya başlandığı tarih olduğuna işaret etti.

Açıklamada, Rum-Yunan tarafının üstün ve orantısız gücüne karşılık, Kıbrıs Türk halkının Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde azimle direndiği, kahraman mücahitlerin, Enosis hedefine geçit vermediği aktarılarak, bu saldırılar sonrasında, Kıbrıs adasının yüzde 3’üne tekamül eden bir toprakta onlarca direniş merkezi oluşturulduğu hatırlatıldı.

– “21-25 Aralık haftası,11 yıl süren şanlı bir direnişin başlangıcı olmuştur”

Mücadele ve Şehitler Haftası olarak anılan 21-25 Aralık haftasının, 11 yıl süren şanlı bir direnişin başlangıcı olduğu vurgulanan açıklamada, “Bugün sahip olduğumuz KKTC devletinin çatısı altında egemen ve özgür bir halk olarak yaşıyorsak, bunu canlarını feda etmiş şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz” denildi.

“Geçmişi unutmadık, unutmayacak ve unutturmayacağız. KKTC devletine, egemen varlığımıza sonsuza kadar kararlılıkla sahip çıkacağız” ifadeleri kullanılan açıklamada, Lider Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri rahmetle, gaziler, şükran ve minnetle andıkları kaydedildi.

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