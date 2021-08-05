Memur-Sen kendi üyeleri için aşılanma organizasyonu düzenlemesi talebinde bulundu

Memur Sen Genel Başkanı Akın Manga, üyelerinden bu yönde talep geldiğini belirterek, henüz hiç aşı yapmamış veya eksik aşısı olan Memur-Sen’in üyeleri için aşılanma organizasyonu düzenlemesi talebinde bulundu.
Manga yazılı açıklamasında, bugün 09.00-11.00 saatleri arasında düzenledikleri PCR test uygulamasına kamu çalışanların büyük ilgi gösterdiğini de kaydetti ve pandemiyle mücadelede üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.
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