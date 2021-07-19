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Memur-Sen: KKTC Halkı, Egemen Bir Halktır

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN);  Kıbrıs Türk halkının egemen,  kendi geleceğini belirleme evrensel hakkını kullanarak kurduğu, KKTC Devleti’ne sahip bir halk olduğunu belirtti.
Memur-Sen: KKTC Halkı, Egemen Bir Halktır

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN);  Kıbrıs Türk halkının egemen,  kendi geleceğini belirleme evrensel hakkını kullanarak kurduğu, KKTC Devleti’ne sahip bir halk olduğunu belirtti.


MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, üç maymunu oynamaya devam eden sözde uygar dünyanın hala daha Kıbrıs Türk halkının egemen varlığını yok saymaya, insanlık dışı ambargoları sürdürmeye, Kıbrıs sorununun 1974’te başladığı yalanına inanarak, Rumlarca 1963’te işgal edilen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Kıbrıs Türkü’nü  yamamaya çalıştığını kaydetti.


Manga, “Devlet sahibi siyasi eşit bir halkız. Bizimle egemen siyasi mutlak eşit bir halk olarak, yan yana yaşamak isterlerse, bu gerekçeleri kabul edeceklerdir. Aksi halde KKTC Devleti’nin tanınması talebiyle bizler yolumuza devam edeceğiz. “ifadelerini kullandı.


Barış ve Özgürlük Bayramı2nın 47.yıl dönümünü ve Kurban Bayramı’nı  kutlayan Manga, Türkiye’ye olan sarsılmaz güvenlerini yineledi.  


Manga, var oluş mücadelesinde canlarını feda şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andı.

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