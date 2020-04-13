Memur-Sen Özersay’ı Kınadı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, kamu çalışanları ile emeklilerin maaşlarından, daha da kesinti yapılabileceği yönünde açıklamalar yaptığını savunarak, Özersay’ı kınadı.

Sendika; hükümetin kamu çalışanları ile emekli maaşlarından yaptığı kesintilere son vermesini ve yapılan kesintiyi süratle iade etmesini talep etti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, “Hükümetin kaynak yaratma, ekonomik çarkın dönmesi için alım gücünü artırma yönünde çalışmak yerine, hazıra göz dikme düşüncesini reddediyoruz” dedi

Kamu çalışanı ile emeklilerden yapılan kesintiyi “haksız” ve “adaletsiz” olarak değerlendiren Manga, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın konuyla ilgili farklı açıklamalarını ise “manidar” bulduklarını ifade etti.

Manga, “Bu ülkede, düne kadar turizm ve gazinolar başta olmak üzere büyük kazançlar sağlayanların, korona virüsü karşısında, ellerini taşın altına koyup, fedakarlık yaptıklarına tanık olmadık. Tam aksine, Devlet’ten destek taleplerini sürdürüyorlar. Piyasa denetimine hiç önem vermiyorlar. Şartlar normalleşse bile, KKTC insanının alım gücü artırılmaz ise, ekonomik çarkın döndürülmesi asla sağlanmayacaktır. Hükümeti güven verici ciddiyete çağırıyoruz” dedi.

SAĞLIK BAKANI VE TÜM PERSONELİNE ŞÜKRAN VE DESTEK

İçinde bulunulan süreçte Sağlık Bakanı ve tüm personelinin tüm olumsuzluklara rağmen görevini layığı ile yürüttüğünü belirten Man