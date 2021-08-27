Memur-Sen: PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılması kararını geri çek

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılması kararının geri çekilmesi için Hükümete çağrıda bulundu.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılması kararının geri çekilmesi için Hükümete çağrıda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Sendika olarak aşısızların PCR ve antijen testlerinin ücretli olması kararını doğru bulduklarını ancak, testlerin herkes için ücretli olması kararı ile bulaşın atmasının önünün açıldığını savundu.

Manga, “Hükümet bu çelişkili kararları ile, bulaşın önünü açmış, pandemi ile mücadelede, teslim bayrağını çekmiş bulunmaktadır. Mali sıkıntı içinde olan sektörler ve çalışanları bu nedenle testlerden kaçınacak, dolayısıyla bulaşın artmasına neden olunacaktır” dedi.

ZAMLAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Manga ayrıca, çalışanlarının test ücretlerinin işletmeler tarafından karşılanması halinde, bunun mal ve hizmetlere yansıtılmasının büyük bir olasılık olduğunu ifade etti.

Temel gıda ve tüp gaza yapılan zamların kabul edilebilir olmadığını belirten Manga, Hükümeti halkın alım gücü arttıracak icraatlar yapmaya çağırdı.

Manga, “Hükümeti, bulaşın yayılımına katkı koyan ücretli test kararından vazgeçmeye, piyasadaki keyfi fahiş zamları önleyecek denetimleri ivedi olarak yapmaya çağırıyoruz” dedi.