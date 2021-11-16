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Memur-Sen: Sağlık ve eğitimde tasarruf olmaz

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Memur-Sen: Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye ve Bütçe Plan Komitesi Başkanlığı’na ileterek, “sağlık ve eğitimde tasarrufun olamayacağını” belirtti. 
Memur-Sen: Sağlık ve eğitimde tasarruf olmaz

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Cumhuriyet Meclisi’nde bugün görüşülmeye başlayan 2022 yılı mali bütçesine ilişkin görüşlerini Başbakanlık ve Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye ve Bütçe Plan Komitesi Başkanlığı’na ileterek, “sağlık ve eğitimde tasarrufun olamayacağını” belirtti. 


Sendika Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada, Memur-Sen’in Başbakanlık ile Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye ve Bütçe Plan Komitesi Başkanlığı’na ilettiği görüş ve önerilerde, “Mevsimlik İşçi’’ statüsünde Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanların yasal haklarını alabilmesi için gerekli ödeneklerin bütçede yer alması talebinde bulunuldu. 


Sendika tarafından sunulan önerilerde ayrıca, “1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak yeni asgari ücretin açlık sınırının ve enflasyon oranının altında kalmayacak şekilde, seçimden önce belirlenerek uygulanması ve sağlık ile eğitimin ilaç ve öğretmen ihtiyaçlarının ivedi olarak giderilmesi” de talep edildi.


“SİYASETE OLAN GÜVENİN YENİDEN TESİSİ” İÇİN DE TALEPLERDE BULUNULDU


“Siyasete olan güvenin dibe vurduğunu” savunan Sendika, “güvenin yeniden tesisi için”, seçim hükümetinden bazı talepleri ivedi olarak yerine getirmesini de istendi. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu taleplerde bulunuldu:
“TL’nin değer kaybı nedeniyle çalışan ve emeklilerin düşen alım güçlerinin telafi edilmesi,
Piyasadaki keyfi ve fahiş fiyat artışlarının, denetlenerek kontrol altına alınması,
Devlet’in kamu ve özel sektöre karşı olan mali yükümlülüklerini, gerekli tedbirleri alarak yerine getirmesi, 
Devlet hizmetlerinin sürekliliği esas olduğuna göre, bu yükümlülükler mazeret üretmeksizin yerine getirilmesi kaçınılmazdır. Siyasete güvenin sağlanmasının başka bir yolu olmadığını da, vurgulamakta yarar görüyoruz.”

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