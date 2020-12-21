Memur-Sen, Şehitleri Rahmet, Gazileri Minnet Ve Şükranla Andı

Memur-Sen, bu günlere gelinmesinde canlarını feda etmiş şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 21 Aralık 1963’ün, Akritas Soykırım Planı’nın, Rum-Yunan tarafından, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulamaya konduğu tarih olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu saldırılara karşı, büyük bir direnç gösterdiğini,1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar 11 yıl boyunca, bir varoluş mücadelesi sürdürdüğünü hatırlattı.

“21-25 Aralık, KKTC Mücadele ve Şehitler Haftası olarak andığımız bu günlerde geçmişi unutmadık, unutmayacak ve asla unutturmayacağız” diyen Manga, Kıbrıs Türk Halkı’nın,1950’li yıllarda Cemaat olarak başladığı varoluş mücadelesinde,1960’lı yıllarda toplum düzeyine,1974 sonrası egemen varlığını tescil etmiş, KKTC Devleti’ne sahip bir halk noktasına ulaştığını vurguladı.

Manga, yeni nesillere bir daha asla geçmişin acılarını yaşatmamakta kesin kararlı olduklarını, bunun için de, egemen varlığın simgesi KKTC Devleti’ne sahip çıkmak, yüceltmek ve tanıtmak hedefinde olduklarını söyledi.

Garantör Türkiye ile birlikte, güç ve gönül birliği içerisinde yürüyerek, daha güzel günlere ulaşacaklarından emin olduklarını belirten Manga, Rum-Yunan tarafını, üniter bir yapı, sözde Federal çözüm adı altında, Kıbrıs Türk halkını azınlık yapma hayalinden vazgeçmeye çağırdı.

Manga, “tek çözüm, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde, KKTC Devleti’nin egemen varlığı temelinde, ya konfederal bir çözüm ya da iki halka dayalı, iki egemen komşu temelinde iki egemen Devletli çözümdür” dedi.