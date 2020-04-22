Memur-Sen: Türk Ulusunun ve çocuklarımızın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyoruz

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Memur-Sen yayımladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında,

‘Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. Açılış yıl dönümünü kutluyoruz.Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşını yöneten, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan eden, Türk Ulusunun Egemen varlığının simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştu.

Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan gününü, bugün millet olarak “ Ulusal Egemenlik ve Çocuk” bayramı olarak kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Türk Ulusunun ve çocuklarımızın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyoruz’ dedi.