Memur-Sen Üyeleri Türkiye Kamu-Sen aracılığıyla ferdi kaza sigortası kapsamına alınıyor

Memur-Sen Başkanı Akın Manga’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Memur-Sen üyelerinin tümünün, Ankara merkezli Etüt İnteraktif Sigorta’ca ferdi kaza sigortası kapsamına alınması kararlaştırıldı.
Ferdi kaza sigortası kapsamına alınacak Kıbrıs Türk Memur-Sen üyelerinin sigorta primleri, Türkiye Kamu-Sen tarafından karşılanacak.
Oluşması muhtemel bir kaza sonucunda, Memur-Sen üyelerinden birisinin sakat kalması ve/veya vefatı halinde, kişiye ve/veya varislerine toplamda 15 bin TL tazminat ödenecek.
Açıklamada, Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulunun, Kıbrıs Türk Memur-Sen’in konuğu olarak 25-28 Eylül tarihleri arasında KKTC’de, ziyaret ve temaslarda bulunduğu kaydedildi.
Ziyaretlerde, “özelde KKTC çalışma yaşamına ve genelde ulusal dava KKTC’nin ekonomik kalkınması ve tanıtılmasına, her türlü desteğin verileceğinin” vurgulandığı kaydedildi.
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