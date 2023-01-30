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Memur-Sen, vergi dilimleriyle ilgili düzenlemenin halen Resmi Gazete'de yayımlanmamasını eleştirdi

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Memur-Sen, vergi oranlarındaki düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmadığını belirterek, hükümeti aldığı karara sahip çıkıp uygulamaya davet etti
Memur-Sen, vergi dilimleriyle ilgili düzenlemenin halen Resmi Gazete'de yayımlanmamasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, vergi dilimlerinde yapılan düzenleme ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Akın Manga yazılı açıklamasında, vergi dilimlerindeki düzenlemeyle az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacağının söylendiğine dikkat çekerek, “Bakanlar Kurulu vergi dilimlerini düzenleme kararını aldı. Ancak yarın çalışanlar ödenecek olmasına rağmen neden halen Resmi Gazete’de yayımlanmadı?” diye sordu

Yarın ödenecek maaşlarda, hangi vergi matrahlarının esas alınarak vergi kesintisi yapılacağını soran Manga, “Yüzde 37.75 hayat pahalılığı uygulamasına paralel olarak, vergi dilimlerinde yapılacak düzenlemelerle, çalışanların net maaşlarında yüzde 43 ile yüzde 52 arasında artış gelecekti. Memur-Sen olarak, hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararın doğru bir karar olduğu inancındayız. Hükümeti, aldığı karara sahip çıkıp uygulamaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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