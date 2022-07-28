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Memur-Sen: Ya hep beraber başaracağız, ya da birlikte batacağız

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Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, ülke için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydederek, “Ya hep beraber başaracağız, ya da birlikte batacağız” dedi.
Memur-Sen: Ya hep beraber başaracağız, ya da birlikte batacağız

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, son günlerdeki siyasi gelişmeleri değerlendirerek, 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücreti “sefalet ücreti” olarak niteledi.

Manga, birlikte hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Ya hep beraber başaracağız, ya da birlikte batacağız” dedi.

Hükümetin maaşlardan kesinti kararını kısa sürede değiştirmesini de eleştiren Akın Manga, “Böylesi bir kararsızlık ve ciddiyetsizliğin hoş görülmesi mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik ve sosyal sıkıntıların tavan yaptığı bu dönemde söz konusu kararların insanların psikolojisini daha da bozduğunu kaydeden Manga, siyasilere olan güvenin sarsıldığını belirtti.

Beklentilerinin siyasilerin halkın sorunlarını çözmeye odaklanması olduğunu kaydeden Manga, günlük yaşamı kolaylaştıracak kararlar üretilmesini istedi.

Manga, herkesin ülke için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Ya hep beraber başaracağız ya da birlikte batacağız. Bu nedenle iktidarı, muhalefeti ve tüm sivil toplum örgütlerini yapıcı davranmaya ve akıl yoluna davet ediyoruz” dedi.

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