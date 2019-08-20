Memur-Sen’den 15.00’te iş bırakma, 17.00’de cüzdan bırakma eylemi

Hükümetle zam pazarlığı yürüten Memur-Sen, pazarlıklardan bir sonuç alamadıkları için bugün 15.00’te iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

Sendika, 17.00’de de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

Memur-Sen hükümetten taban aylıklara 200 lira zam, 2020 için yüzde 8+7, 2021 için de yüzde 6+6 zam talep ediyordu.

Sendikanın refah payı talebi ise 2020 için yüzde 3, 2021 içinse yüzde 2’ydi.

Buna karşı hükümet 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de 3+2,5 zam teklif etmiş, buna ek olarak enflasyon farkı önermişti.

Tekliflerinin kabul edilmemesinin ardından hükümetzam tekliflerini 2020 için yüzde 4+4’e, 2021 için de 3+3’e çıkarmıştı.

Fakat bu teklif de Memur-Sen tarafından kabul edilmedi.