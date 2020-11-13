Memur-Sen’den 15 Kasım Mesajı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Türk Halkının, egemen varlığının ve kendi geleceğimizi belirleme hakkımızın simgesi olan, KKTC Devleti’nin 37. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz” diyen Akın, 1963-1974 döneminde Kıbrıs Türk Halkının, orantısız Rum-Yunan gücüne karşı, ulusal bir varoluş mücadelesi verdiğini dile getirdi.

“15 Temmuz 1974’te, Faşist Yunan Cuntasının Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği darbesi ile, Kıbrıs’ın Helen Adası olduğu tüm dünyaya ilan edilmişti” şeklinde konuşan Manga, şöyle devam etti:

“Bu oldu-bitti karşısında, garantörümüz, Anavatanımız Türkiye, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, Garanti ve İttifak Anlaşmalarından doğan, tek taraflı müdahale hakkını kullanarak, 20 Temmuz 1974’te I. Barış Harekâtını gerçekleştirmiştir.

Rum uzlaşmazlığı karşısında 14 Ağustos 1974’te II. Barış Harekatı gerçekleştirilmiş ve bunun sonucu olarak, bugünkü KKTC’nin egemenlik sınırları çizilmiş oldu.

13 Mayıs 1983 tarih ve 37/253 sayılı B.M Genel Kurulu kararı ile, 1975 Cenevre nüfus mübadelesi anlaşması yok sayıldı. Oluşmuş iki bölgeliliği görmezden gelen, bu tek yancı karar Rum-Yunan yanlısı bir karardı. Kıbrıs’ta var olan gerçeklere dayanmayan, Türkiye’yi sözde işgalci sayan ve Rum göçmenlerin evlerine ivedilikle dönmeleri için iş ve güç birliğini öngören bu yanlı karar, bardağı taşıran son damla oldu.

Kıbrıs Türk Halkının 16 Ağustos 1960’ta kurulan Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin siyasi eşit ortağı olduğu ve bu Cumhuriyetin 21 Aralık 1963’te Rumlarca silah zoruyla işgal edildiği görmezden gelindi.

Bu gelişmelerle, 15 Kasım 1983 günü toplanan K.T.F.D meclisi oy birliği ile KKTC Devletinin kuruluş kararını vererek, tüm dünyaya ilan etti.

52 yıldır, dünyaca sözde Kıbrıs Cumhuriyeti (Rum) Devleti olarak tanınan Rum tarafı Federal çözüm görüşmelerinde uzlaşmaz tutumlarıyla yıllarımızı çaldı. Artık yeter diyoruz ve insanlık dışı ambargoları lanetliyoruz.

37’nci yaşını kutlayan Cumhuriyetimiz kör ve sağır dünya görmese de, vardır ve var olmaya devam edecektir.

Bu noktadan sonra siyasi çözüm, ancak egemen ve siyasi mutlak eşit iki devletin oluşturacağı konfederal bir çözüm olur. Ya da KKTC Devleti’nin tanınmasına gidilir. Türkiye ile iş ve güç birliği ile başaracağız.

Halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutlar, geleceğe güvenle bakıyoruz, bu kutsal mücadelede, kurucu Cumhurbaşkanımız, Rauf Raif Denktaş, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz”