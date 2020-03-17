Memur-Sen’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde yaşamlarını yitiren tüm deniz kara ve hava şehitlerini rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yayımladığı mesajda, 1915-1916 tarihleri arasında, İstanbul’u işgal hedefiyle, Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmeye çalışan İngiliz-Fransız ortak harekâtına karşı, Türklerin kahramanca bir savunma savaşı verip destanlar yaratan bir direniş gösterdiğini kaydetti.

İngiliz uluslar topluluğunun bu savaşlarda 213 bin 980 kaybı,, Türklerin ise 190 bin şehidi olduğunu belirten Manga, Mehmetçiğin şanlı direnişi sonucunda, Çanakkale Boğazı’nın “geçilmez” olduğunun kanıtlandığını, ve itilaf devletlerinin 9 Ocak 1916 tarihinde geri çekilmek zorunda kaldığını aktardı.

Manga, mesajında özetle, “Türk’ün bu direnişi, siyasal sonuçlara da yol açmış, Türk ordusunun vatanı uğrunda yenilmezliği ispat edilmiş, Türk ulusunun kaderine egemen olacak, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’in öne çıkmasına neden olmuştur. Vatan uğrunda canlarını feda etmiş tüm kara-deniz ve hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Söz konusu vatan olduğunda, gerisi teferruattır diyoruz.” ifadelerine yer verdi.