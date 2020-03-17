  • BIST 83.898
  • Altın 305,683
  • Dolar 6,4789
  • Euro 7,1480
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Memur-Sen’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

» »
Memur-Sen’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
Memur-Sen’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde yaşamlarını yitiren tüm deniz kara ve hava şehitlerini rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yayımladığı mesajda, 1915-1916 tarihleri arasında, İstanbul’u işgal hedefiyle, Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmeye çalışan İngiliz-Fransız ortak harekâtına karşı, Türklerin kahramanca bir savunma savaşı verip destanlar yaratan bir direniş gösterdiğini kaydetti.

İngiliz uluslar topluluğunun bu savaşlarda 213 bin 980 kaybı,, Türklerin ise 190 bin şehidi olduğunu belirten Manga, Mehmetçiğin şanlı direnişi sonucunda, Çanakkale Boğazı’nın “geçilmez” olduğunun kanıtlandığını, ve itilaf  devletlerinin 9 Ocak 1916 tarihinde geri çekilmek zorunda kaldığını aktardı.

Manga, mesajında  özetle, “Türk’ün bu direnişi, siyasal sonuçlara da yol açmış, Türk ordusunun vatanı uğrunda yenilmezliği ispat edilmiş, Türk ulusunun kaderine egemen olacak, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’in öne çıkmasına neden olmuştur. Vatan uğrunda canlarını feda etmiş tüm kara-deniz ve hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Söz konusu vatan olduğunda, gerisi teferruattır diyoruz.” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte whatsapp kriz hatları17 Mart 2020 Salı 11:26
  • Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı17 Mart 2020 Salı 11:13
  • Yasal Emirlere Riayetsizlik17 Mart 2020 Salı 11:09
  • Ediz Tuncel yazdı...7. yaşında “doğruluk”… Ve hakettiğimiz!17 Mart 2020 Salı 10:30
  • 1 Kişinin daha Koronavirüs testi pozitif çıktı ..KKTC’de vaka sayısı 7 oldu17 Mart 2020 Salı 10:15
  • Lefkoşa'da adam vurma! (Gelişme)17 Mart 2020 Salı 09:58
  • Ayşegül Garabli yazdı...DOĞRU SES OLMANIN ONURU İLE NİCE NİCE YILLARA….17 Mart 2020 Salı 09:55
  • Harmancı:Bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek17 Mart 2020 Salı 09:54
  • Arif Alasya yazdı...Bir yıl dönümü yazısı17 Mart 2020 Salı 09:40
  • Erkut Yılmabaşar yazdı...Detay 7 yaşında ve taraf olmak17 Mart 2020 Salı 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti