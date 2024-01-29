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Memur-Sen'den açıklama: Takipçisi olacağız

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Memur-Sen yaptığı yazılı açıklamada “ Kamu görevinde görev yapan geçici personelin hak ve menfaatlerine bağlı yükümlülüklerinin düzenlenmesi” yasa önerisi “İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesinde” görüşülmeye başlandığını belirtti
Memur-Sen'den açıklama: Takipçisi olacağız

Memur-Sen olarak, yıllardan beri Kamuda farklı statülerde çalışan geçicilerin sorunlarına, çözümü amaçlayan çalışmalarımız sürmektedir.

Geçici Memur statüsünde Kamu Görevi yürütenlere, iş güvencesi hak ve menfaatlerinde adaletin sağlanması için, son olarak bir yasa önerisini KKTC Meclisine sunmuştuk.

KKTC Başsavcılığının, görüş ve önerileri de dikkate alınarak düzenlenen “ Kamu görevinde görev yapan geçici personelin hak ve menfaatlerine bağlı yükümlülüklerinin düzenlenmesi” yasa önerisi “İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesinde” görüşülmeye başlanıyor.

Memur-Sen olarak bu yasa tasarısına tam destek vereceğimizi ve Kamuda kanayan bir yara haline gelen bu konunun takipçisi olduğumuz bilinmelidir.

Bu konuda KKTC Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partileri, Kamuda siyasilerin sebep olduğu bu Anomalinin düzenlenmesi için, gerekli katkıyı koymaya davet ediyoruz.

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