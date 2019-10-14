Memur-Sen’den Akıncı’ya tepki

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yaptığı yazılı açıklamada, “Teröre karşı yürütülen bu meşru müdafaa harekâtını kan dökücü savaş olarak nitelemesini, 1974 Mutlu Barış Harekâtını ayni kefeye koymasını, geçmişini unutma ve akıl tutulması olarak görüyoruz. Bu tutumuyla Akıncı, emperyalist ülkeler ve AB’den taktir alabilir ancak Türk ulusu ve KKTC halkı nazarında güvenini yitirmiştir. Halkımız yararına bir çözüm bulma umudunu tüketmiştir.” iddialarına yer verdi.

Manga açıklamasında şunları ileri sürdü:



“Ya istifası ya da görüşmecilik yetkisinin alınması en uygun yol olacaktır inancındayız. Hiç kimsenin Kıbrıs Türk Halkı ile Anavatan Türkiye’nin arasını bozmak ve güven bunalımı yaratmaya hakkı yoktur, olamaz. Türkiye ile birlikte varız. Tek millet, iki devlet olarak güç ve gönül birliği yaparak ilelebet var olmaya da devam edeceğiz.Hiç kimse bizlerle geçmişi unutturamaz, halkımızın aklıyla dalga geçemez. Tüm desteğimiz Türkiye’nin zaferi içindir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.”