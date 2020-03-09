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MEMUR-SEN’den BAF Direnişi Mesajı

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MEMUR-SEN’den BAF Direnişi Mesajı
MEMUR-SEN’den BAF Direnişi Mesajı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Baf Direnişi’nin 56. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga mesajında, “Baf’ımızı unutmadık, unutmayacak ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Baf’a Türklük mührünün Osmanlı’nın adayı fethiyle vurulduğunu kaydeden Manga, 1878-1960 arasında 82 yıllık İngiliz Sömürge döneminde, tüm Kıbrıs’ta olduğu gibi Baf bölgesinde de Kıbrıslı Türklerin ulusal kimlik ve değerlerini korumak için emperyalizme karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirtti.

Baf’taki Kıbrıslı Türklerin EOKA tedhiş örgütüne karşı da büyük bir direniş gösterdiğini, 15 Türk köyünün saldırıya uğradığını, 33 şehit verildiğini, evler, camiler ve okulların yakıldığını anlatan Memur-Sen Başkanı Akın Manga, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla, köylerine geri dönüş yapanlar oldu. Ancak 21 Aralık 1963’te, Türklere karşı Kıbrıs’ta Rumların uygulamaya koyduğu Akritas soykırım planıyla, Baf Türkleri yeni saldırılara maruz kaldı” ifadelerine yer verdi.

Toplam 14 bin 175 olan Baf Türk nüfusunun Rumlarca kuşatılmış 35 yerleşim yerinde toplanmak zorunda bırakıldığını kaydeden Manga, bölgedeki direnişle ilgili detayları aktardı.

Manga, 9 Mart 1964’te ağır silahla teçhiz edilmiş 2 bin Rum’un saldırısına 120 yeminli mücahit ve gönüllülerle direnen Baflı Kıbrıslı Türklerin kahramanca direnerek ve destanlar yazarak gazi olduğunu, 13 mücahidin de şehit edildiğini kaydetti.

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