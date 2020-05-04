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MEMUR-SEN’den iktidar ve muhalefet partilerine işbirliği çağrısı

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MEMUR-SEN’den iktidar ve muhalefet partilerine işbirliği çağrısı
MEMUR-SEN’den iktidar ve muhalefet partilerine işbirliği çağrısı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), iktidar ve muhalefet partilerini, “Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal geleceğini güvenceye alacak, plan ve projelerin hazırlanmasında siyasi kaygıdan uzak, işbirliği ve katkıya” çağırdı.

Memur-Sen yazılı açıklamasında, bugün evrensel çapta süregelen corona virüs salgınının, sivil toplum kuruluşları adına tüm dünya yönetimlerinden hesap sorduğunu ve yeni bir dünya düzeninin temellerinin atıldığını kaydetti.

“Görülen odur ki, sağlık-iş-aş dengesinin sağlanabilmesi için yakın gelecekte biz dahil tüm ülkeler çok ağır bedeller ödeyeceklerdir” denilen açıklamada, “yaşanan ve yaşanacakların, teröre ve adi suçlara uygun ortamlar yaratacağını, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, çünkü, süper güçlerin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dengelerin, bu salgın nedeniyle darmadağın olduğu” ifade edildi.

Memur-Sen, “BM, Güvenlik Konseyi, AB” gibi küresel örgütlerin, güveni yitirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Temel gıda, sanayi ve hizmet sektöründe üreten ülkeler ayakta kalabilecektir. Başaramayanların egemen varlıkları tehdide maruz kalacak, güçlüklerin hegomanyasına mahkum olacaklardır.

Kıbrıs Türk halkı 1964-1968 döneminde, insanlık dışı ambargolara direnerek, varoluş savaşını zaferle sonlandırmış bir halktır.

Birlik ve bütünlük içerisinde, bu günleri de başarıyla atlatacağımıza, Memur-Sen olarak inancımız tamdır.

İktidar ve muhalefeti, ekonomik ve sosyal geleceğimizi güvenceye alacak, plan ve projelerin hazırlanmasında, siyasi kaygıdan uzak, işbirliği ve katkıya davet ediyoruz.

Yanımızda güçlü bir ülke olarak, Anavatanımız Türkiye’nin olması hepimizin en büyük güvencesidir. Yeter ki bizler, birlik ve bütünlüğümüzü koruyup, çalışalım, üretelim.”

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