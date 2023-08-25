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Memur-Sen'den: İktidarı- Muhalefeti ile KKTC Meclisini iş ve güç birliği yapmaya davet ediyoruz

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Memur-Sen , Kamu'da Geçici Sözleşmeli Statülerde çalışan ve hak mağduriyeti yaşayan kamu görevlilerine, iş güvencesi sağlayacak yasa tasarısının, KKTC Meclisinin ilgili Komitesine geleceğini açıkladı.
Memur-Sen'den: İktidarı- Muhalefeti ile KKTC Meclisini iş ve güç birliği yapmaya davet ediyoruz

Açıklamada, "Memur-Sen olarak, Kamuda yaratılan bu sorunun çözümü için, İktidarı- Muhalefeti ile KKTC Meclisini iş ve güç birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi.

Memur-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kamu da Geçici Sözleşmeli Statülerde çalışan ve hak mağduriyeti yaşayan kamu görevlilerine, iş güvencesi sağlayacak yasa tasarısı, KKTC Meclisinin ilgili Komitesine geliyor. 
Tüm siyasi iktidarların yarattığı bu sorunun çözümü için, Memur-Sen olarak yıllardır çaba harcıyoruz. Son olarak ilgili makamlar ve Başbakanlık ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, ilgili yasa tasarısında mutabakata varıldı.
 Başbakan’ın iyi niyetli yaklaşımı sonucunda hazırlanan konu yasa tasarısı, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük tarafından önümüzdeki günlerde, KKTC Meclisinin ilgili alt komitesine gönderiliyor. 
 Konu tasarının yasalaşması ile 2014’ten sonra bu statülerde çalışanların terfi yolları açılacak, diplomaları değerlendirilecek barem düzenlemeleri yapılacaktır. Münhallere başvuru yolları açılacaktır. 
 Memur-Sen olarak, Hükümetİ ve KKTC Meclisine çağrımız, Kamu da Bakanlık ve bağlı dairelerin teşkilat yasalarının güncellenerek yeniden düzenlenmesidir. Tl’nin sürekli değer kaybı ile alım gücü sürekli olarak düşmekte olan, çalışan ve emekliler ile asgari ücretliler fahiş fiyat artışlarıyla kaos yaşamaktadırlar.
Halkımız etkin denetimlere tanık olmak istiyor. Hayat pahalılığı ödeneğinin 3 ayda bir uygulanmasını talep ediyor. Güven yaratıcı icraatlara tanık olmak istiyor. 
Memur-Sen olarak, Kamuda yaratılan bu sorunun çözümü için, İktidarı- Muhalefeti ile KKTC Meclisini iş ve güç birliği yapmaya davet ediyoruz.

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