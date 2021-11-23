MEMUR-SEN'den Öğretmenler Günü Mesajı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm öğretmenleri kutladı.

Manga mesajında, “KKTC Devleti’nin geleceği olan gençlerimizin, vatan ve millet sevgisi ile yetişmesinde, çok kutsal bir görev üstlenen öğretmenlerimizin, emek ve gayretleri takdire şayandır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, köy, kasaba ve kentlerde, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu olduğunu kaydeden Manga, şöyle devam etti:

“Gençlerimizi eğitme misyonları yanında, öte yandan da varoluş mücadelemizde, en ön saflarda görev ifa etmişlerdir.

Bu kutsal mücadelede, Hüseyin Ruso, Tuncer, Yalçın, Ertuğrul ve Ecvet Yusuf gibi nice öğretmenlerimiz, vatan uğrunda şehit düşmüşlerdir. Tümünü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehit ve gazilerimizin kutsal emaneti olan egemen KKTC devletinde bugünkü özgür yaşamımızı tüm şehit ve gazilerimize borçluyuz.

Güvenli bir gelecek ve egemen varlığımızı korumak için, bugünün gençlerine geçmiş tarihimizi, iyi ve doğru anlatmalıyız. Geçmişi iyi bilir, karşımızdakileri doğru tanırsak, o zaman geleceğimiz güvencede olabilir. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’mıza ve öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Yakın geçmiş mücadele tarihimizin, düzenlenecek müfredatlarda, geleceğimiz olan gençlere anlatılması şart ve kutsal bir görevdir.

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dileriz”