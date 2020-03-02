Memur-Sen’den Şubat 2003’te Kadrolananlara Bilgilendirme

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, uzun süreden beri, resmi taraf nezdinde, 17 Şubat 2003 tarihinde kadrolananların, geçici, sözleşmeli işçi-memur hizmet sürelerinin, fiili hizmetten sayılması mücadelesinin, olumlu bir sonuca bağlandığını açıkladı.
Manga yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın 24 Şubat tarihinde 2 nolu genelgesiyle, tüm Bakanlık ve daireleri bu konuda bilgilendirdiğini açıkladı.
Manga, bahse konu tarihte kadrolanan üyelerden geçici işçi ve/veya geçici-sözleşmeli memur hizmeti bulunanların, Memur-Sen kanalıyla, Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesiyle irtibata geçmelerinde büyük yarar bulunduğunu kaydetti.
Manga, geçicilik süreleriyle ilgili, emeklilik iştirak payı olarak, ihtiyat sandığı işveren katkı + faizlerinden feragat etmiş olan ve/veya etmemiş olanların, hizmet hesaplamaları ve emeklilikte bir mağduriyet yaşamamaları için, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Emeklilik Şubesi ile temas ve durum değerlendirmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.
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