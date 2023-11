Memurlardan vurgun... Hayali öğrenci taşıyarak milyonları yürüttüler

Polis memuru Ojen Açıkada mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 2016-2018 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında görev yaptıkları sırada okullar tarafından gönderilen form belgelerinin karşılaştırılmasını, denetimini titizlikle yapmayıp imzalayarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının bir şirkete 282,596.72 TL, yine başka şirkete 166,190.53 TL, S.A Turizm Seyahat Ltd Şti'ne 20,028.00 TL, T.S İşletmeleri Ltd'e 14,926.00 TL ve H.T Seyahat İşletmelerine ise 80,214.40 TL yani toplamda 563,955.65 TL, ayrıca Y.A Ltd Otobüs İşletmesine 275,733.00 TL, A.K.O İşletmesine 11,618 TL ve S.T Ltd e ise 18,801 TL fazla ödeme yapılmasını sağlayarak Kamu görevini kötüye kullandıklarını söyledi.

Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, Lefkoşa Kaza Mahkemesinde dosya tanzim edilip Savcılığa gönderildiğini söyledi.

Polis, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.



Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.