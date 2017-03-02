Menbiç'te çatışmalar şiddetlendi, ABD askerleri bölgede konuşlandırıldı

Menbiç Askeri Meclisi Komutanı Hıdar Menbiç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ÖSO ve Türkiye'nin başlattığı operasyonun ardından Menbiç’te çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Fırat Kalkanı harekatında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında, Menbiç’in batısı ve kuzeyinde dün başlayan çatışmalar bugün de devam etti. Şehrin batısındaki Ereme kasabası yakınlarında şiddetlenen çatışmalarda, DSG mevzilerini bombalayan Türkiye de ÖSO güçlerine destek verdi.

DSG’ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi, kentin batısında ÖSO'ya ait bir tankı ele geçirirken, siviller bölgeyi terk etmeye başladı. ÖSO ise Arima'nın güneyindeki Huta köyü yakınlarında Menbiç Askeri Meclisi’nden yedi kişiyi öldürdüğünü kendilerinden ise bir kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgedeki bir köyün kontrolü de DSG’den ÖSO kontrolüne geçti.

ABD ASKERLERİ, MENBİÇ’İN KUZEY VE BATISINDA

Bu arada Menbiç'te çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ABD askerleri ile ABD bayraklı zırhlı araçlar şehrin kuzeyi ve batısındaki köylere konuşlandırıldı.

MENBİÇ: TÜRKİYE KÖYLERİ OBÜSLERLE VURUNCA SİVİLLER ŞEHİR MERKEZİNE NAKLEDİLDİ

Menbiç Askeri Meclisi komutanı Hıdar Menbiç, bölgedeki son duruma ilişkin Sputnik'e konuştu.

"ÖSO güçleri Gorheyi, Lasiye ve Halda köyüne saldırdı. Saldırıdan önce Türkiye bu 3 köyü yoğun bir şekilde bombaladı. Köylere saldırı sonucu ÖSO ile Menbiç Askeri Meclisi arasında çatışmalar çıktı” diyen Menbiç, tarafların ağır silahlar kullandığı çatışmaların halen devam ettiğini kaydetti.

Menbiç şöyle devam etti: “Saldırının olduğu üç köy, Menbiç şehir merkezine 29 kilometre uzaklıkta. Türkiye obüs topları ve ağır silahlarla köyleri bombalayınca Menbiç Askeri Meclisi sivillere zararın gelmemesi için onları şehir merkezine nakletti. Köylere atılan havan topları bir eve isabet etti. İki sivili Menbiç'teki hastanelere kaldırdık.”

Çatışmalarda şu ana dek sadece kendilerinden bir kişinin yaralandığını belirten Menbiç, ÖSO’nun kayıp yaşayıp yaşamadığına dair ellerinde bilgi olmadığını belirtti.

‘TÜRK UÇAKLARI BÖLGEDE BOMBARDIMAN YAPMIYOR’

Çatışmalara Türk askerinin katılıp katılmadığı konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceklerini belirten Menbiç, “Aramızda mesafe var. Bu nedenle de Türk askerinin çatışmalarda yer alıp almadığı konusunda net bir şey diyemeyiz. Ancak köylere saldıran ÖSO güçleri Fırat Kalkanı’nda yer alan gruplardan. Türk savaş uçakları bölgede bombardıman yapmıyor. Menbiç operasyonunu Türkiye ve ÖSO başlattı. Menbiç'te Kürtler, Araplar ve diğer halklar var. Yerde Menbiç halkının savaşçıları var” dedi.

‘ABD ASKERLERİ BİRAZ DAHA İLERİDE OLSAYDI BELKİ ÇATIŞMA ÇIKMAZDI’

Menbiç'te uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askerlerin de bulunduğunu ifade eden Menbiç, şöyle devam etti: "Menbiç'ın korunması amacıyla koalisyona bağlı askeri araçlar Sacur hattından Ereme bölgesine kadar konuşlandırıldı. Askerler de konuşlandırıldı. Amaç, taraflar arasında çatışmaların yaşanmamasını sağlamak. ABD askerlerinin olduğu alanın gerisindeki bölgede çatışmalar devam ediyor. ABD askerleri ve araçları biraz daha ileride olsaydı belki çatışma çıkmazdı. ABD askerleri, şimdiye kadar, ÖSO ve Türkiye'ye karşı silah kullanmadı”

‘AMAÇLARI MENBİÇ’İ ALMAK DEĞİL ORTALIĞI KARIŞTIRMAK’

“Fırat Kalkanı’nda yer alan güçlerin saldırılarla amacı köyleri ya Menbiç'i almak değildir. Ortalığı karıştırmak istiyorlar. İnsanlarda acziyet yaratmak istiyorlar” diyen Menbiç, bu amaçları boşa çıkartacaklarını söyledi.

Bu arada Menbiç, şehrin güneyinde IŞİD ile çatıştıklarını belirterek, "Çatışmalarda 12 IŞİD'ci öldürüldüğünü, ölenlerden yedisinin cenazesi ise Menbiç Askeri Meclisi savaşçılarının eline geçtiğini ifade etti.