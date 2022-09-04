Menelau: Bugünkü olgularla Kıbrıs sorununda beklenti yok

Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıslı Rum müzakereci Menelau, genel olarak Kıbrıs sorunuyla alakalı soruları yanıtladı.

Kıbrıs sorununda herhangi bir hareketliliğin yaşanmaması, Kıbrıs Türk tarafının çözüm zeminini değiştirmek istemesi gibi olguların hatırlatılması ve diyaloğun yeniden başlaması olanağının bulunup bulunmadığı şeklindeki bir soru üzerine Menelau, Kıbrıs Türk ve Türk tarafının pozisyonları nedeniyle durumların oldukça zor olduğunu savundu.

Menelau, önlerindeki olgulara bağlı olarak olumlu beklentilere yönelik çerçevenin bulunmadığını belirtti.

Kıbrıs Rum tarafı olarak kendilerinin de, BM kararları zemininde diyaloğun yeniden başlaması için üstlendikleri inisiyatifleri ve çabaları yoğunlaştırmaları gerektiğini belirten Menelau, meydan okumalar, ihlaller ve gerilim çabaları karşısında caydırıcı olarak hareket etmek için BM kararlarının öngördüğü çözüm zeminin, müzakerelerin kazanımlarının korunması ayrıca çözüm için perspektiflerin yeniden canlandırılması önkoşullarının yeniden yaratılması için kendilerine bağlı olan dereceye kadar baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

BM, AB ve uluslararası toplumdan bu gidişat için özlü bir faaliyetin gözlemlenmediğinin sorulması üzerine Menelau, herhangi bir faaliyetin yapılmadığını söyleyemeyeceğini, en azından çözüm zemini için verilen ve müzakerelerin yeniden başlaması gerekliliğine yönelik mesajların bu gidişat için olduğunu ifade etti.

Menelau bir başka soru üzerine hareketliliğin yaşanmasında Türkiye’nin belirleyici role sahip olduğunu, olumlu perspektiflerin yaratılması için de Türkiye’nin BM kararlarının belirlediği üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye saygı duyması gerektiğini savundu.

Türkiye’den “sürpriz” beklenmesinin ve üzerinde uzlaşmaya varılan zemine geri dönmesinin mümkün olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Menelau, bunun, açıklığa kavuşacak bir şey olduğunu, geçmişte ΒΜ kararları ile uyuşmayan beyan edilmiş pozisyona karşın Türkiye’nin Kıbrıs sorununda manevralar yaptığını gördüklerini ancak bunun her zaman aynı şeyin olacağı anlamına gelmediğini, koşulların her defasında farklı olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile gerçekleştirilen görüşmede, "özlü konuların değil günlük konuların ele alınmasının" umut kırıcı bir durum yaratıp yaratmadığı şeklindeki soru üzerine Menelau, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafının sunduğu GYÖ’leri reddettiğini, kendilerinin ise önceden ve herhangi bir görüşme yapmadan bunu reddettiklerini söylemediklerini iddia etti.

Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin, “iki devlete dayalı çözüm hikayesi” çerçevesinde hareket etmesi nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdiklerini belirten Menelau, BM kararlarının belirlediği çerçevede diyaloğun yer aldığı sürece, gerek kendilerinin( Kıbrıs Rum tarafının) gerekse Kıbrıs Türk tarafının önerilerini görüşmeye hazır olduklarını da ifade ettiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri tarafından özel temsilci atanması konusundaki bir soru üzerine Menelau, kendilerinin, özel temsilci atanması gerektiği şeklindeki teze sahip olduklarını belirtti.

Türk tarafının, çözüm zeminin değişikliğiyle ilgili pozisyonu çerçevesinde, özel temsilci atanması konusunu kabul etmediğini buna karşılık Genel Sekreterliğin şahsi temsilci atanmasını önerdiğini belirtti.

Bu farklı görüşe köprü kurmak adına kendilerinin BM’nin, başka bir tanım olmaksızın temsilci atanmasını önerdiklerini belirten Menelau, bunun da Türk tarafının reddine tökezlediğini ileri sürdü.

Menelau, bu aşamada, ileriki günlerde netleşecek olan BM Genel Sekreterliğin üst düzey yetkilisine bu rolün verilmesi seçeneğinin de incelenmekte olduğunu söyledi.

Kapalı Maraş ile ilgili sor üzerine Menelaos, Maraş konusunda ve Kıbrıs sorununun çözüm perspektifine yönelik tehlikenin var olduğunu savundu.

Menelau, bunların önlenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtirken Maraş ile ilgili BM kararlarına atıfta bulundu.

Maenelau, bir başka soru üzerine müzakerecinin, hükümetin bir üyesi olmadığını kararlar almadığını belirtti.

Menelau, müzakerecinin; Kıbrıs sorununun çözümünün sağlanması çabaları çerçevesinde Kıbrıs Rum tarafını temsil ettiğini söyledi.