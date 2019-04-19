Menendez Şilluris’le görüştü

Görüşmenin gündeminde Kıbrıs sorunu, ekonomik konuları ve Orta Doğu’daki gelişmelerin bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in Menendez’i Kıbrıs sorununun mevcut aşaması ve çözüm perspektifleri, aynı zamanda Rum ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu sorunlar konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Görüşmede Orta Doğu’daki gelişmeler ve Rum kesiminin bölgede istikrar ve refah hüküm sürmesi hedefiyle oynayabileceği köprü role ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu yazan gazete, Şilluris’in Rum Meclisinin, Orta Doğu ülkeleriyle bölgesel işbirliği yapılması, aynı zamanda Avrupa ile Orta Doğu arasında işbirliğinde bulunulması konusunda üstlendiği inisiyatiflere değindiğini iletti.

Menendez’e görüşme sırasında ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi, Judith G. Garber ve bazı diğer Amerikalı yetkililerin eşlik ettiği de ifade edildi.

Bu arada gazete, AKEL ile DİSİ partileri arasında, ABD’li senatörler Menendez ve Rubio’nun ABD’nin Güney Kıbrıs’a uygulamakta olduğu silah ambargosunun kaldırılmasına dair yasa önerisi nedeniyle başlayan tartışmanın sürdüğünü de yazdı.

AKEL’in konuyla ilgili izahat istemekte ısrarcı olduğunu kaydeden gazete, AKEL’in hükümet edenlere yönelik “batıya ait olduğumuzu bu şekilde mi algılıyorlar? ABD’nin kuklası olarak mı?” şeklinde bir ifade kullandığını, DİSİ’nin ise AKEL’e “ne yazık ki AKEL hala daha ülkemizle ilgili olarak her yerde hayaletler görmeye devam ediyor” şeklinde yanıt verdiğini iletti.

DİSİ, AKEL’in bahse konu yasa önerisini “soğuk savaşın canlanması olarak gördüğünü” de ekledi.