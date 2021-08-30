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Menendez'e III. Makarios Büyük Haç Nişanı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Üyesi Robert Menendez’i, Güney Kıbrıs’a yaptığı hizmetlerden dolayı bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek törende, III. Makarios Büyük Haç Nişanı ile ödüllendirecek.
Menendez'e III. Makarios Büyük Haç Nişanı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Üyesi Robert Menendez’i, Güney Kıbrıs’a yaptığı hizmetlerden dolayı bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek törende, III. Makarios Büyük Haç Nişanı ile ödüllendirecek.

Alithia, “Kıbrıs Bugün Robert Menendez’i Onurlandıracak… Kıbrıs’ın Çok Değerli Dostu Kim” başlığıyla ikinci manşet olarak verdiği haberinde Menendez’i “ABD’nin Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili politikasını alaşağı eden ve Erdoğan tarafından Türkiye’nin düşmanı nitelendirilen senatör” olarak lanse etti.

Gazete Menendez’in 1995’te, “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi (PSEKA) Başkan Vekili ve “Amerika Kıbrıs Federasyonu” Yönetim Kurulu üyesi Tasos Zambas isimli Rum’a verdiği sözü tutarak onu, eski evini görsün diye Aydınköy’e getirdiğini, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği aracılığıyla gerçekleşen geziden dönüşün “olaylı geçtiğini” hatırlattı.

Menendez’in Güney Kıbrıs’a olaylı dönüşlerinden sonra basın toplantısı düzenleyerek “bir filin iğneden geçmesi bizim işgal bölgelerinden geçmemizden çok daha kolaydı çünkü hayatımızı çok zorlaştırdılar” dediğini hatırlatan gazete, o günlerde Rum basınında çıkan bazı haber başlıklarını da şu şekilde aktardı:

“Sahte Devletin Amerikalı Milletvekiline Terörü”, “Attilalar Menendez’e Yolu Kapattı”, “İşgal Bölgelerindeki Rejim, Rauf Denktaş ile Görüşmesini Şart Koşarak Milletvekilinin Karpaz Mahsurlarını Ziyaretini Engelledi.”

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