Menisküs ne zaman ameliyat edilir?

Sporcuların dışında günlük hayatında ani hareketler yapan kişilerde de menisküs yırtığı meydana gelebilmektedir. Menisküs yırtıkları şiddetine göre çeşitli belirtiler göstermektedir. Peki menisküs nasıl tedavi edilir?

Menisküs genellikle sporcu hastalığı olarak bilinen dizde bulunan lastik dokudaki disklerdir. Dizin kaymasını ve vücut ağırlığının dize eşit olarak dağıtılmasını sağlamaktadır.

Sporcuların dışında günlük hayatında ani hareketler yapan kişilerde de menisküs yırtığı meydana gelebilmektedir. Menisküs yırtıkları şiddetine göre çeşitli belirtiler göstermektedir. Hafif hasarlı menisküs yırtıklarında; ağrılar az şiddette hissedilmektedir. Sonrasında dizde şişlik meydana gelebilir. Kişinin yürüyüşüne engel teşkil etmez. Eğer menisküs yırtığı çok hasarlı ise kişi oturup kalkarken yada eğildiğinde ağrı çok şiddetli olmakta ve bıçak saplanıyormuş hissi yaratmaktadır. Bir süre sonra dizde aşırı şişme olabilir, kişinin yürümesini engelleyebilir.

Menisküs yırtılmasının hafif ve ağır hasarlı olması şu şekilde anlaşılmaktadır. Bu kıkırdağın yapısının %30’luk kısmı kan dolaşımına izin veren dokulardan, %70’lik kısmı ise bu işlevi görmeyen kısımdan oluşmaktadır. Eğer bu hasar %30’luk kısımda gerçekleşmiş ise hafif hasarlı yırtılmaya girmekte ve ameliyat gerektirmemektedir. Fizik tedavi ve ilaç tedavisi yeterli olabilmektedir. Bazı oluşan menisküs yırtıkları büyük hasar oluşturabilmektedir ve kişiye büyük acı çektirebilmektedir. Ancak böyle durumlarda menisküs kıkırdağı alınabilir, yırtık dikilerek tedavi edilmeye çalışılabilir veya menisküs nakli yapılabilir.