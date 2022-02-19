Menopoz Dönemi Kalp Krizi Riskini Artıyor!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun menopoza dek kadınlarda kalp ve damar hastalıklarının daha seyrek olduğunu dile getirdi. Bunun geçici bir avantaj olduğunu söyleyen Boztosun, menopoz sonrası bu hastalıkların riskinin hızla arttığını ifade etti. Bunun sebebi ise östrojen ve progesteronun koruyucu etkisinin ortadan kalkmasıdır.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kadınlarda kalp sağlığını etkileyen faktörleri şöyle sıraladı: ''Tansiyon; damar sertliğine ve inmeye sebep olabiliyor akabinde böbrek problemleri de kalp yetmezliğine yol açabilir. Kolesterol ise kalp damarlarını tıkayıp kalp damarlarında darlık oluşmasına neden oluyor. İlerleyen yaşlarda kadınlarda kapaklarda kireçlenme oluşabiliyor bu da kapağın rahat hareket etmesini önleyen önemli bir sebep.''

KALP SAĞLIĞI BULUNAN KADINLAR HAMİLE KALABİLİR Mİ?

Uzman kardiyolog, kalp sağlığı bulunan kadınların hamilelik durumuna ilişkin şunları söyledi: ''Bazı kalp hastalıklarının anne sağlığını ciddi anlamda etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak hamile kalınmasını önermiyoruz. Hastanın kalp sağlığı ile ilgili sorunları varsa mutlaka doktoru ile iyi bir iletişim kurması gerekiyor. Eğer bu hastalıkların seviyesi ileri derecede ise doktorun bunu hastaya iyi bir şekilde izah etmesi de oldukça önemlidir. Burada önemli olan hastalığın derecesidir. Bazı problemleri yakın takiple kontrol edebiliyoruz. Ancak sorun teşkil edecek seviyede bir hastalık ise hamileliği önermiyoruz.''

UZMAN KARDİYOLOG TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ ANLATTI

Kalp hastalıklarının tedavisi için konuşan Boztosun, ''Açık kalp ameliyatı için yüksek riskli olarak kabul edilenlerle birlikte 75 yaş ve üzeri hastalara TAVI yöntemini uyguluyoruz. Bu işlemi anjiyografi yöntemiyle kasıktan veya koltuk altı gibi büyük çaplı damardan aort kapağının değiştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Diğer yandan aort ve kapaklara uygun yöntemler uygulayabiliyoruz. Damar problemleri için mümkün mertebe en az risk en fazla fayda sağlayacak şekilde açık cerrahi olmadan stent, balon gibi yöntemleri de deneyebiliyoruz. Kireçlenme var ise önce bu sorunu gideriyor ardından stent takıyoruz'' dedi.

KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

Kalp sağlığı için önerilerde bulunan uzman kardiyolog, ''Sigara asla kullanılmamalıdır. Çünkü sigara erken yaşta kadınların menopoza girmelerini sağlayabiliyor. Kilo problemi yaşayan kadınlar ise mutlaka ideal kilolarına inmelidirler. Tansiyon, şeker, kolesterol gibi problemleri için kontrollerini aksatmamalılar, doktorlarının önerilerine dikkat etmelidirler. Sedanter yaşam yerine daha hareketli bir hayata yönelmelidirler. Stresten mümkün olduğunca uzak durmalılar. Dengeli ve düzenli beslenmeye özen göstermeliler'' diyerek tavsiyelerde bulundu.