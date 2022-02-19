  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Menopoz Dönemi Kalp Krizi Riskini Artıyor!

» »
Menopoz Dönemi Kalp Krizi Riskini Artıyor!
Menopoz Dönemi Kalp Krizi Riskini Artıyor!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun menopoza dek kadınlarda kalp ve damar hastalıklarının daha seyrek olduğunu dile getirdi. Bunun geçici bir avantaj olduğunu söyleyen Boztosun, menopoz sonrası bu hastalıkların riskinin hızla arttığını ifade etti. Bunun sebebi ise östrojen ve progesteronun koruyucu etkisinin ortadan kalkmasıdır. 

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kadınlarda kalp sağlığını etkileyen faktörleri şöyle sıraladı: ''Tansiyon; damar sertliğine ve inmeye sebep olabiliyor akabinde böbrek problemleri de kalp yetmezliğine yol açabilir. Kolesterol ise kalp damarlarını tıkayıp kalp damarlarında darlık oluşmasına neden oluyor. İlerleyen yaşlarda kadınlarda kapaklarda kireçlenme oluşabiliyor bu da kapağın rahat hareket etmesini önleyen önemli bir sebep.''

KALP SAĞLIĞI BULUNAN KADINLAR HAMİLE KALABİLİR Mİ?

Uzman kardiyolog, kalp sağlığı bulunan kadınların hamilelik durumuna ilişkin şunları söyledi: ''Bazı kalp hastalıklarının anne sağlığını ciddi anlamda etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak hamile kalınmasını önermiyoruz. Hastanın kalp sağlığı ile ilgili sorunları varsa mutlaka doktoru ile iyi bir iletişim kurması gerekiyor. Eğer bu hastalıkların seviyesi ileri derecede ise doktorun bunu hastaya iyi bir şekilde izah etmesi de oldukça önemlidir. Burada önemli olan hastalığın derecesidir. Bazı problemleri yakın takiple kontrol edebiliyoruz. Ancak sorun teşkil edecek seviyede bir hastalık ise hamileliği önermiyoruz.''

UZMAN KARDİYOLOG TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ ANLATTI

Kalp hastalıklarının tedavisi için konuşan Boztosun, ''Açık kalp ameliyatı için yüksek riskli olarak kabul edilenlerle birlikte 75 yaş ve üzeri hastalara TAVI yöntemini uyguluyoruz. Bu işlemi anjiyografi yöntemiyle kasıktan veya koltuk altı gibi büyük çaplı damardan aort kapağının değiştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Diğer yandan aort ve kapaklara uygun yöntemler uygulayabiliyoruz. Damar problemleri için mümkün mertebe en az risk en fazla fayda sağlayacak şekilde açık cerrahi olmadan stent, balon gibi yöntemleri de deneyebiliyoruz. Kireçlenme var ise önce bu sorunu gideriyor ardından stent takıyoruz'' dedi.

KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

Kalp sağlığı için önerilerde bulunan uzman kardiyolog, ''Sigara asla kullanılmamalıdır. Çünkü sigara erken yaşta kadınların menopoza girmelerini sağlayabiliyor. Kilo problemi yaşayan kadınlar ise mutlaka ideal kilolarına inmelidirler. Tansiyon, şeker, kolesterol gibi problemleri için kontrollerini aksatmamalılar, doktorlarının önerilerine dikkat etmelidirler. Sedanter yaşam yerine daha hareketli bir hayata yönelmelidirler. Stresten mümkün olduğunca uzak durmalılar. Dengeli ve düzenli beslenmeye özen göstermeliler'' diyerek tavsiyelerde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AIDS Hastalığı Ölümcül mü?18 Şubat 2022 Cuma 22:10
  • Yakın Doğu Üniversitesi: Omikron’un Alt Varyantı BA.2 KKTC’de18 Şubat 2022 Cuma 15:13
  • Omicron aşısına erteleme!18 Şubat 2022 Cuma 00:30
  • Melatonin Eksikliği Hastalık Riskini Artırıyor!17 Şubat 2022 Perşembe 22:45
  • Bilim İnsanları Yarasalarda 3 Yeni Virüs Keşfetti17 Şubat 2022 Perşembe 22:15
  • DSÖ: Herkes Sağlık Hizmetlerine Erişebilmeli17 Şubat 2022 Perşembe 19:34
  • 17 Ülkede Covid-19 Kısıtlamaları Kalkıyor17 Şubat 2022 Perşembe 19:27
  • Şahin: Durumu Artık Dramatik Görmüyorum17 Şubat 2022 Perşembe 16:09
  • Hipertansiyona karşı 3 etkili yöntem!17 Şubat 2022 Perşembe 14:31
  • Yumuşak doku kanserinin sinyali olabilir17 Şubat 2022 Perşembe 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti