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Menopoz döneminde bunlara dikkat

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Menopoz döneminde bunlara dikkat
Menopoz döneminde bunlara dikkat

Menopozun çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırdığını söyleyen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan, bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler, takip ve tedavi süreciyle ilgili bilgiler verdi. Op. Dr. Ercan, bu dönemde kalp hastalıkları, damar sertliği, kemik ve eklem hastalıkları gibi bazı sağlık sorunlarının gelişme olasılığı olduğundan sağlık kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguladı.

Op. Dr. Leyla Ercan, kadınlarda yaşın ilerlemesi ile yumurtlamanın, bunun sonucunda adet döngüsünün ve doğurganlığın sona erdiği dönem olan menopoz sürecinde östrojen üretiminin ciddi oranda azalması nedeniyle çeşitli semptomların geliştiğini söyledi.

MENAPOZ 40 YAŞ ALTINDA DA BAŞLAYABİLİYOR

Menopozun sağlık üzerindeki önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ercan, “Normal şartlarda kadınlarda menopozun, 40 veya 50’li yaşlardan itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla birlikte bazı kadınlarda erken menopoz olarak adlandırılan durum ile 40 yaşın altında veya çok daha erken yaşlarda da menopoz başlayabiliyor.

Menopoz sürecine girmiş olduğu tespit edilen kadınlarda sürecin doğal işleyişine bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar ve günlük yaşamı zorlaştıran semptomlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca değişen hormonal denge ile çeşitli hastalıklara yakalanma riski de arttığından menopoz döneminde kadınların tıbbi takip altında olması ve gerekli görülmesi halinde tedavi alması gerekiyor” dedi.

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