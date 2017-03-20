Menopoz Nedir? Neden Olur?

Menopoz, kelime anlamıyla; adetin duraklaması anlamına gelir.

Menopoz, kelime anlamıyla; adetin duraklaması anlamına gelir. Yumurtalıkların aktivitelerinin yavaşlaması, östrojen ve progesteron hormanlarının salınmasının yavaşlaması ile başlar.

Son görülen adetin üzerinden 6 ay veya daha fazla geçmesi durumunda, adet kesilmesine yol açan başka bir neden olmadığı taktirde menopoz başlamış kabul edilir.

Menopoz ne zaman başlar?

Menopoz yaşı kadının beslenmesine, ailesel ve ırksal özelliklere ve yaşam tarzına göre değişmek üzere 40-55 yaşları arasında başlar.

Menopozun belirtileri nelerdir?

Adet kanamalarının kesilmesi

Sıcak basmaları,gece terlemeleri

Çarpıntı

Uykusuzluk

Sinirlilik, depresyon, unutkanlık

Ağlama nöbetleri

Zihinsel fonksiyonların yavaşlaması, konsantrasyon güçlüğü

Cilt kuruluğu, saç kırılma ve dökülmesi

Kilo almaya yatkınlık

Ağrılı cinsel ilişki

Vajinal kuruluk

Eklem ağrıları

Osteoporoz

Premenopoz nedir?

Menopozun ilk belirtilerinin görüldüğü dönemdir. Bu dönemin uzunluğu her kadın da farklı olabilir. (1-5 yıl)

Türk kadınlarının ortalama menopoz yaşı 47'dir. Kadınların yüzde 1'i 40 yaşından önce menopoza girer.

Menopozun tedavisi nedir?

Menopoz sürecinde yaşanan problemleri lokal ya da ağızdan uygulanan östrojen (hormon) tedavisi ile azaltmak ve hatta tam olarak düzeltmek mümkündür. Kontrollü olarak yapılan menopoz tedavisi belirgin yan etkiye yol açmaksızın menopoz sürecinin şikayetlerini önleyebilmektedir.

Sadece ilaç tedavisi yeterli midir?

Menopoz tedavisi sadece ilaç tedavisi ile değil yaşam tarzının da değiştirilmesi ile mümkündür.

Diyete dikkat edin, kolesterolü yükselten gıdalardan kaçının, kalsiyum alımını arttırın.

Düzenli egzersiz yapın, yeterli ve düzenli uyuyun.

Hormon tedavisinin uygulanmaması gereken durumlar hangileridir?

Rahim kanseri olan hastalar

Meme kanseri olan hastalar

Akut karaciğer hastalığı olanlar

Akut damar hastalığı (pıhtı vs)

Nörooftalmik (sinir sistemi ve gözle ilgili) damar hastalığı olanlar.

Osteoporoz nedir?

Osteoporoz kemik dokusunun kaybıdır. Östrojen üretiminin düşüşü ile kemik kaybında bir artış gözlenir, kemikler gözenekli bir hal alır. Bu da kemik ağrıları ve kemik kırılmalarına neden olur. Östrojen tedavisi osteoporozu durdurur. Beraberinde kalsiyumda verilirse omurga kırıkları yüzde 80 önlenir.

Yaşamınızın ikinci baharını yaşamak için hatırlatmalar...

Yılda bir defa doktora gidin

40 yaşından sonra meme röntgeni ve ultrasonu yaptırın.

Özellikle gençlik yıllarından itibaren kalsiyumlu yiyecekler tüketin.

Kalsiyum için gerekli güneş ışığından yararlanın.

Günlük egzersiz alışkanlığı edinin.

Kilo almaktan kaçının.

Hormon tedavisinin gerekliliğine inanın.

Sigara kullanmayın,

Olumlu düşünün.

Unutmayın! Menopoz yaşlanmanın başlangıcı değildir.

Menopoz dönemine giren kadınların bir kısmı bu dönemi yaşlanmanın başlaması ile eşdeğer görürler. Kriter alınması gereken zamansal olarak yaşlanma değil, günlerini sağlıklı olarak geçirmeye devam etmektir. Beden ve tuh sağlığı yerinde olmayan bir insan ne kadar genç olursa olsun, ne kadar uzun yaşarsa yaşasın mutlu ve üretken olamayacaktır.

Menopozdan değil, geç kalmaktan korkun…