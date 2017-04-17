Menopozda yaşanan sorunlar nelerdir?

Menopoz döneminde bazı hormonların azalmasıyla kadının doğurganlığı sona eriyor. Ancak üremenin sona eriyor olması, “seks isteği”nin biteceği anlamına gelmiyor...

MENOPOZ YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kadınların cinselliğinin yaşla birlikte azaldığı düşünülse de; asıl neden menopozdan ziyade kadının içinde bulunduğu psikolojik durum ile alakalıdır. Bu dönemde tüm cazibesini kaybettiğini düşünen kadın cinsellikten kaçış yaşayabilmektedir. Zaten yapılan araştırmalar da kadın ve erkeklerin ileri yaşlarda da cinsel olarak aktif olabileceği yönündedir.

Aslında bir bakıma menopoz; kadın cinselliğinde yeni bir dönemin başlangıcı sayılabilir. Gebelik ihtimalinin de ortadan kalktığı düşünülürse, bu dönemde cinsellik daha özgür ve kaliteli yaşanabilir.

Menopoz öncesi ve sonrasında, beyinden salgılanan LH hormonunun yumurtalığı uyarması ile kadında ve erkekte cinsel isteği arttıran hormonda hafif bir artış olmakta, bu nedenle de bazı kadınlarda cinsel istek önemli ölçüde artmaktadır.

İlerleyen menopoz döneminde, vaginal duvarlar inceldiği için cinsel ilişki sırasında ağrı oluşmakta, bu ağrı da malesef kadının cinsel yaşamdan uzaklaşmasına neden olmaktadır . Bu dönemde yaşanan şikayetleri azaltmak için uygulanan hormon yerine koyma tedavileri yararlı olmaktadır.

Krem ve jel kullanmak da vajinal kuruluğa çözüm olabilir.

Menopozda yaşanan cinsel sorunlar:

Cinsel istekte azalma,

Ağrılı cinsel birleşme,

Östrojen düşüklüğü sonucu vajinal dokuda kayganlığın ve esnekliğin azalması, diğer bir deyişle vajinal kuruluk,

Orgazm olmada zorluk

Klitoral uyarılmada azalma

Menopozda fiziksel ve ruhsal belirtiler:

Adet düzensizlikleri,

Aşırı terleme,

Ateş basması,

Kalp çarpıntısı, Eklem ağrıları,

Cilt kurluğu,

Depresyon,

Uyku bozuklukları,

Sinirlilik,

Göz kuruluğu,

Konsantrasyonda güçlük görülebilir.

*Menopoz dönemi ne cinsel yaşamın ne de kadınlığın sonu değildir. Bir kadının menopoz sonrası da cinselliğini sağlıklı olarak yaşaması mümkündür.