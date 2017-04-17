 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.868
  • Altın 151,214
  • Dolar 3,6539
  • Euro 3,8885
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Menopozda yaşanan sorunlar nelerdir?

»
Menopozda yaşanan sorunlar nelerdir?
Menopoz döneminde bazı hormonların azalmasıyla kadının doğurganlığı sona eriyor. Ancak üremenin sona eriyor olması, “seks isteği”nin biteceği anlamına gelmiyor...

MENOPOZ YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kadınların cinselliğinin yaşla birlikte azaldığı düşünülse de; asıl neden menopozdan ziyade kadının içinde bulunduğu psikolojik durum ile alakalıdır. Bu dönemde tüm cazibesini kaybettiğini düşünen kadın cinsellikten kaçış yaşayabilmektedir. Zaten yapılan araştırmalar da kadın ve erkeklerin ileri yaşlarda da cinsel olarak aktif olabileceği yönündedir.

Aslında bir bakıma menopoz; kadın cinselliğinde yeni bir dönemin başlangıcı sayılabilir. Gebelik ihtimalinin de ortadan kalktığı düşünülürse, bu dönemde cinsellik daha özgür ve kaliteli yaşanabilir.

Menopoz öncesi ve sonrasında, beyinden salgılanan LH hormonunun yumurtalığı uyarması ile kadında ve erkekte cinsel isteği arttıran hormonda hafif bir artış olmakta, bu nedenle de bazı kadınlarda cinsel istek önemli ölçüde artmaktadır.

İlerleyen menopoz döneminde, vaginal duvarlar inceldiği için cinsel ilişki sırasında ağrı oluşmakta, bu ağrı da malesef kadının cinsel yaşamdan uzaklaşmasına neden olmaktadır . Bu dönemde yaşanan şikayetleri azaltmak için uygulanan hormon yerine koyma tedavileri yararlı olmaktadır.

Krem ve jel kullanmak da vajinal kuruluğa çözüm olabilir.

Menopozda yaşanan cinsel sorunlar:

  • Cinsel istekte azalma,
  • Ağrılı cinsel birleşme,
  • Östrojen düşüklüğü sonucu vajinal dokuda kayganlığın ve esnekliğin azalması, diğer bir deyişle vajinal kuruluk,
  • Orgazm olmada zorluk
  • Klitoral uyarılmada azalma

Menopozda fiziksel ve ruhsal belirtiler:

  • Adet düzensizlikleri,
  • Aşırı terleme,
  • Ateş basması,
  • Kalp çarpıntısı, Eklem ağrıları,
  • Cilt kurluğu,
  • Depresyon,
  • Uyku bozuklukları,
  • Sinirlilik,
  • Göz kuruluğu,
  • Konsantrasyonda güçlük görülebilir.

*Menopoz dönemi ne cinsel yaşamın ne de kadınlığın sonu değildir. Bir kadının menopoz sonrası da cinselliğini sağlıklı olarak yaşaması mümkündür.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yenierenköy Sağlık Merkezi hizmete açıldı13 Nisan 2017 Perşembe 16:37
  • Fazla kahve kalp ritmini bozuyor13 Nisan 2017 Perşembe 12:42
  • “Bilimsel Sağlık” programında radyasyon ve radyasyondan korunma yöntemleri ele alındı13 Nisan 2017 Perşembe 11:49
  • Kilo vermekte güçlük çekmenin altında yatan faktörler neler?13 Nisan 2017 Perşembe 10:47
  • Tıp-İş 18 Nisan Salı günü eylem yapacak12 Nisan 2017 Çarşamba 12:32
  • Sütün, çocuk gelişimindeki faydaları nelerdir?12 Nisan 2017 Çarşamba 10:15
  • Köpek sahiplerinin bebekleri neden daha sağlıklı?11 Nisan 2017 Salı 17:48
  • Canlı aşı, fareleri Zika virüsünden tamamen korudu11 Nisan 2017 Salı 17:20
  • Dövme sildirmede en etkili yöntem11 Nisan 2017 Salı 16:03
  • AIDS ile mücadelede yeni yöntem11 Nisan 2017 Salı 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti