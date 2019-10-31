Menteş Gündüz: "Neden Erken seçimi söyledim? Sonuçta bazı şeyler yürümüyorsa yürümüyor"

Birinci Boyut programına konuk olan UBP Milletvekili Menteş Gündüz, hükümet çalışmaları ile ilgili bazı konulardan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

İşte UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün Birinci Boyut programında söyledikleri...

“NEDEN ERKEN SEÇİMİ SÖYLEDİM”

“GÜNÜN SONUNDA BAZI ŞEYLER YÜRÜMÜYORSA YÜRÜMÜYOR”

“GELİRKEN VERİLEN VAATLERLE İŞİN İÇİNE GİRDİKTEN SONRA YAPILANLAR ARASINDA FARKLAR VAR”

“Kasım’ın ilk haftası bütçe görüşmelerine başlanacak. Ondan sonrası meçhul. Erken seçim mi olur? Cumhurbaşkanlığı seçimi mi olur?Cumhurbaşkanı adaylarının açıklanması ile konjektür nasıl değişir? Yani bu Kasım ayı birtakım şeylere gebe. Neden erken seçimi de söyledim. Dün basında birtakım medya kuruluşları “şu aday olursa bu olması gerekirdi”, “bu buna söz verdi o buna söz verdi” şeklinde günün sonunda getirip dayandırdıkları erken seçim olabilir yorumlarında bulundu. Halk bu konularda da sıkıntılı. Yani 2 senede bir hükümetin değişmesi, seçim olması. Ama günün sonunda bazı şeyler yürümüyorsa yürümüyor. Gelirken verilen vaatlerle işin içine girdikten sonra yapılanlar arasında farklar da söz konusu oluyor.Bunları söyleyen vekil olduğum için eleştirilebilir miyim, övgü mü alırım bilmiyorum”.

“BU HÜKÜMET BAZI KONULARDA YANLIŞLAR YAPIYOR”

“KAMUYA ALINAN ÜST DÜZEY ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONELLER VAR”

“UBP’DEN DE HP’DEN DE ATANMIŞ KİŞİLER VAR. BUNLAR YAPILMAMASI GEREKİR”

“EYLEMLER İLE SÖYLEMLERİN ÖRTÜŞMESİ GEREKİYOR”

“Kamuya alınan üst düzey özel sözleşmeli personeller var. Ciddi anlamda maaş alacak şekilde atanmış insanlar var.UBP’den de HP’den de atanmış kişiler var. Bunlar yapılmaması gerekir. Eğer birşey yapmak isterseniz elinizdeki nitelikli elemanları kullanacaksınız.Kamuya üst düzey atama değil sizin kamuya Kamu Himzeti Komisyonu tarafından ilgi alanınıza giren yada eksikliğini hissettiğiniz kadroları açıp devlete alıp gidermeniz gerekir. Malesef ben burada bazı şeylern olmadığını görüyorum. Daha önce Genel Kurul’da kürsüden de söyledim; hükümetin şimdi özel statülü sözleşmeliler aldığı yönünde bilgiler geliyor bunu araştıracağım. Bu konu ile ilgili araştırmamı yaptıktan sonra da kamuoyuna açıklayacağım”...

“HÜKÜMET SANKİ HALK AÇISINDAN BAKILDIĞI ZAMAN İKİYE BÖLÜNMÜŞ GİBİ”

“Şimdi biz bir taraftan birşeyi kısalım bunları yapalım derken ayağımızı yorganımıza göre uzatalım derken hükümet de olsa ben muhalefette iken bunu söylemiştim; “eğer biz birgün hükümete gelirsek ve yanlış yaparsak yine eleştirmeye devam edeceğim dedim. O yüzden bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Bu hükümet bazı konularda yanlışlar yapıyor. Hükümet sanki halk açısından bakıldığı zaman ikiye bölünmüş gibi. Halkın Partisi hükümeti, UBP’nin hükümeti gibi algılanıyor. Halkın içindeyim ve ilçe başkanı olmam hasebi ile bunlar duyduklarım. Hükümeti tek bir vücut haline getirmek için her Perşembe hükümetin icraatları ile ilgili toplantılar gerçekleştiriliyor. Eylemler ile söylemlerin örtüşmesi gerekiyor. O bakımdan kendimize daha da dikkat etmemiz gerekir”.

“BİRŞEYİ ELEŞTİRMEK İÇİN KATKI KOYACAKSINIZ”

“Ben hep şunu söylüyorum; Eğer Genel Kurul’da bir yasayı eleştirecekseniz o komiteye gelecekseniz, yasayla ilgili görüşlerinizi aktaracaksınız. O katkıyı sağladıktan sonra bana göre Genel Kurul’da eleştirmek için hak sahibi olursunuz. Dolayısıyla birşeyi eleştirmek için katkı koyacaksınız. Ama sırf muhalefet yapacağım diye de eleştiri olmaz. Bana göre etik değil diye de düşünürüm ”...