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Menteş:Gençler Birliği'nde Tesisleşme ve Kurumsallaşma hızla devam ediyor

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Menteş:Gençler Birliği'nde Tesisleşme ve Kurumsallaşma hızla devam ediyor
Menteş:Gençler Birliği'nde Tesisleşme ve Kurumsallaşma hızla devam ediyor

Menteş:Gençler Birliği'nde  Tesisleşme ve Kurumsallaşma hızla devam ediyor

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tesisleşmeye yönelik adımlarına devam ediyor. İskele Festival Alanında bulunan Larnaka Gençler Birliği Spor Kompleksi’nin karkas inşaatında sona gelindi. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Metin Menteş Yönetim Kurulu ile birlikte sportif başarının yanı sıra ortaya koydukları tesisleşme ve alt yapı yatırımlarına devam ettiklerini açıkladı.

 

SOSYAL TESİS PROJESİ

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş, tesisleşmeye yönelik yapmış oldukları girişimler sonucunda sportif faaliyetlerin kullanılacağı sosyal tesis yapımı için karkas bina çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün kullanımında bulunan festival alanındaki yer mimari çizimi yapılarak projelendirildiğini, 12 daireden oluşan projenin sportif faaliyetleri için kullanılacağını belirtti. İnşaatın karkasının bittiğini ve tuğla örüm kısmına geçildiğini belirten Başkan Menteş Sosyal Tesisin planlanan zaman içerisinde bitirmek istediklerinin altını çizdi.

 

AFIK GRUBA VE SİMON AYKUTA TEŞEKKÜR

İskele Festival Alanında bulunan Larnaka Gençler Birliği Spor Kompleksi’nin yapımında önemli katkılarda bulunan AFIK (Ceasar) Grup ve direktörü Siman Aykut’u ziyaret eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ve Başkanı Metin Menteş Kulübü gelecek nesillere taşımak için tesisleşmenin önemine dikkat çekti.

İskele’de yatırım yapan iş insanlarının bölgedeki aktivitelere önemli destekler verdiklerini belirten Menteş, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü için önemli bir tesisi projesi olan Larnaka Gençler Birliği Spor Kompleksi’nin karkas inşaatının tamamlandığını bu konuda Simon Aykut ve şirketi AFIK (Ceasar) Grubun Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne ve bölge gençliğine önemli katkılarda bulunduğunu açıkladı.

Menteş ziyarette Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün sportif başarı yanında tesisleşme ve kurumsallaşmaya büyük önem verdiğini bu bağlamda Kulüp de Basketbol ve Yüzme branşlarını da faaliyete geçirdiklerini aktardı.

Ziyarette Yönetim Kurulu ve Başkan Metin Menteş Spora ve bölge gençliğine yaptığı katkılardan dolayı AFIK (Ceasar) Grup Direktörü Simon Aykut’a bir de teşekkür plaketi sundu.

 

ALT YAPIYA ÖNEM

Başkan Menteş Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün 1934 yılında kuruluna köklü bir geçmişi olduğunu kendilerinin de yeni yönetim ile birlikte bu köklü geçmişe laik olmaya çalışacaklarını belirtti. Menteş alt yapıya önem verdiklerini ve bu konuda önemli çalışmalar başlattıklarını da anlattı.

 

BASKETBOL OKULU VE YÜZME BRANŞI

Menteş yeni yönetim ile birlikte Tesisleşme konusunda adımlar atarken kulübe yeni branşlar kazandırmak için de çalışmalar yaptıklarını ve Yüzme branşının kulübün bünyesinde lisanlı sporcuları ve hocaları ile faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

Bununla birlikte kulüp bünyesinde Basketbol Okulu’nu faaliyete geçirdiklerini ve onlarca gence profesyonel bir ortamda spor yapma imkanı sunduklarını da belirtti.

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