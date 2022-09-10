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Menzil yüzde 30 artacak! BMW’den yeni pil teknolojisi

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BMW, elektrikli araçlarını menzilini ve şarj hızını yüzde 30'a kadar artıracak yeni nesil pil teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.
Menzil yüzde 30 artacak! BMW’den yeni pil teknolojisi

Elektrikli araç pazarında rekabet giderek artıyor. Sürücülere daha uzun menzil sunmak isteyen BMW, yeni pillerini duyurdu. Batarya hücresi üretiminde maliyeti düşürmeyi başaran BMW, yeni nesil pil teknolojisi sayesinde tasarruf edecek.

Toyota, geçtiğimiz günlerde elektrikli araç bataryası için 5.6 milyar dolarlık yatırım kararı aldığını açıkladı. Benzer şekilde Tesla ve Mercedes-Benz gibi firmaların da batarya teknolojileri üzerine çalıştığı biliniyor.

BMW, yeni nesil pil teknolojisi ile daha uzun menzil sunacak

Geliştirilen pil teknolojisi, 2025 yılında piyasaya sürülecek elektrikli araçlarda kullanılacak. BMW, yeni nesil Neue Klasse elektrikli araç mimarisiyle teknolojiyi birleştireceğini açıkladı.

Mevcut otomobillerde kullanılan prizmatik piller, 46mm çapında ve iki farklı yükseklikte ürettiği batarya hücreleriyle değiştirilecek. Üretim tekniği konusunda açıklama yapan şirket, katot için daha fazla nikel ve daha az kobalt kullandığını belirtti. Bununla birlikte, pillerin anot kısmında da ek silikon kullanıldığı biliniyor.

BMW, daha önce Tesla ile rekabeti artırabilmek için için pil maliyetinde yüzde 30’luk bir azalmayı hedeflediğini söylemişti. Şirket, pil üretim sürecinden kaynaklanan karbon ayak izini mevcut pil hücrelerinin üretimine kıyasla yüzde 60 oranında azaltmayı başardı.

Yeni nesil elektrikli BMW modelleri, yüzde 30’a kadar daha uzun menzile sahip olacak. Bununla birlikte, geliştirilen pil teknolojisi sayesinde şarj hızında da yüzde 30 artış yaşanacak.

BMW, yeni nesil pillerin çevreye daha az zararlı olmak için çalışma yürüttüklerinin de altını çizdi. Yeni nesil batarya hücreleri, yenilenebilir enerjiden üretilen güç ile hazırlanacak. Bununla birlikte şirket, kobalt ve lityum gibi madenleri geri dönüşüm ile elde edecek. BMW, nihai amacının tamamen geri dönüştürülebilir pil hücreleri kullanmak olduğunu belirtti.

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