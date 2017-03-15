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Merakla başladığı el sanatında 100. sergi heyecanını yaşıyor

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Merakla başladığı el sanatında 100. sergi heyecanını yaşıyor
Zamanla unutulmaya yüz tutan sanatlar arasında yerini alan ahşap kakma (marküteri) sanatına merak üzerine başlayan Filiz Uzun, 100. sergisini açmaya hazırlanıyor.

Zamanla unutulmaya yüz tutan sanatlar arasında yerini alan ahşap kakma (marküterisanatı ile 15 yıldır ilgilenen Filiz Uzun, bugüne kadar 25'i kişisel, 74'ü de katıldığı çeşitli etkinliklerde olmak üzere 99 sergi açtı.

Önümüzdeki aylarda 100. sergisini açmayı planlayan sanatçı Uzun, bu sergisi için tefsir sanatının ön plana çıktığı özel bir koleksiyon hazırlığı içerisinde.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana çeşitli el sanatlarıyla ilgilendiğini ancak 15 yıldır da merak üzerine başladığı ahşap kakma sanatı ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Yıllar içerisinde bu sanata olan ilgisinin ve yeteneğinin arttığını ifade eden Uzun, Gazi Üniversitesinde de eğitim aldığını belirtti.

Selçuklu motiflerine özel ilgi

Bu sanatın antik Mısır ve Avrupa'da büyük ilgi gördüğüne vurgu yapan Uzun, özellikle Selçuklu ile Osmanlı dönemlerinde zirve yaptığına dikkat çekti.

Uzun, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılan tüm mimari eserlerde bu sanatın izlerini görmenin mümkün olduğunu aktararak ahşap kakmanın yok olmaması, gelecek nesillere aktarılması için çabaladığını anlattı.

Sabır isteyen ahşap kakmayı çok sevdiğini dile getiren Uzun, "Çocukluk dönemimden itibaren el sanatlarına büyük ilgim var. Birçok el sanatıyla ilgilendim. 15 yıl önce de ahşap kakma sanatıyla tanıştım. Merak üzerine bu sanatla uğraşmaya başladım. Yıllar içerisinde kendimi geliştirdim. Yine önemli ustaların etkinliklerine katıldım ve onların sergilerini izledim." dedi.

100. sergi için özel koleksiyon

Uzun, bugüne kadar 25'i kişisel kadar 99 sergi açtığına işaret ederek 100. sergisi için özel bir çalışma içerisinde olduğunu aktardı.

Ankara'da birkaç ay içerisinde 100. sergisini açacağını bildiren Uzun, şunları söyledi:

"100. sergim özel bir koleksiyon olacak. Hat sanatı özellikle de tefsir sanatını ön plana çıkardığım bir koleksiyon hazırlığı içerisindeyim. Uzun zamandır bu serginin hazırlıklarını sürdürüyorum. Sergime Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı da davet edeceğim."

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