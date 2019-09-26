Meral Akıncı, BM Genel Merkezi'nde Emine Erdoğan himayelerinde düzenlenen toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli" başlıklı etkinliğe katıldı.

Meral Akıncı ile Emine Erdoğan, toplantı başlamadan önce kısa bir sohbet yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte Bulgaristan, Letonya, Sırbistan, Tayland, Honduras, Somali, Haiti, Antigua ve Barbuda, Kiribati ülkelerinin de aralarında bulunduğu lider eşleri ile BM ve UN-Habitat'tan ilgililer yer aldı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in eşi Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Çevre Programı Genel Sekreter Yardımcısı ve New York Ofisi Direktörü Satya S. Tripathi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Profesör Jeffrey Sachs birer konuşma yaptı.

Türkiye'de ulusal çapta sürdürülen "Sıfır Atık" hareketine önderlik eden Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, global düzeyde iklim değişikliği ve çevre sorunlarında ulusal girişimlerin neden önemli olduğu konusuna dikkat çekti.

Etkinlikle hükümetlerin, ulusal ve yerel sıfır atık çözümlerini destekleme ve uygulama konusundaki yenilikçi ve dönüştürücü rollerine dikkat çekilmesi ve doğrusal ekonomide atık yönetiminden, döngüsel ekonomide kaynak yönetimine geçişte uluslararası iş birliği çağrısının yinelenmesi amaçlanıyor.